نَصرُ اللهِ بالأَسبابِ يُرْجَى



د. صالح الفهدي | مسقط

وما ظنِّي بقومٍ أَشْغَلَتْهُمْ

تَوَافِهُ، قد تَملَّكتِ اللُّبابَا!

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فَلَمْ يَقْضُوا بها وَطَرًا جَلِيًّا

ولَمْ يَجْنُوا بها كَسْباً مُثَابَا

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تَوَاتَرَتِ السُّنونُ وَهُمْ نِيَامٌ

كَأَهْلِ الْكَهْفِ ما هَتَكُوا الْحِجَابَا!

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وقامتْ حولَهُمْ أُمَمٌ فَطَالَتْ

بها عُمُدٌ، وجاوَزَتِ الصِّعابَا

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وهُمْ في وَهْمِهِمْ خَرَصُوا فَضَلُّوا

كَأَخْرَقَ لَمْ يَحِرْ يوماً جوابَا!

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لَهُمْ مِنْ أُمنياتٍ لا تَسَعْها

صِحَافُ الدَّهْرِ صدقاً أو كِذَابَا

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"وما نَيْلُ الْمَطَالبِ بالتَّمنِّي

ولكنْ تُؤْخَذُ الدُّنيا غِلابَا"

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وليسَ الْفعلُ إِنْ يَسمُو عَيَانَا

كَمِثلِ الْقَوْلِ إِنْ أَضحَى سَرابَا

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ولَيْتَكَ تَسْمَعُ الْجُهَلاءَ مِنْهُمْ

لَكُنْتَ عَذَرْتَ مَنْ فَقَدَ الْكتابَا

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ولكنَّ الَّذينَ لَهُمْ قِيادٌ

لِأُمَّتِهِمْ، وما مَلَكوا الرِّكابَا!!

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تَراهُمْ فِي اعْتِراكٍ قَدْ تمادَوْا

وتَسْمَعُ منهُمُ الْعَجَبَ الْعُجَابا!

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تَبارَوْا في ميادينِ التَّغابِي

فَوارِسُ لَيتَهُمْ كَشفُوا الْحِجابا!

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فقادُوا أُمَّةً نحوَ اخْتِبالٍ

وعاثوا في ضلالتِهِمْ خَرَابا!

//

ولو حَذَقُوا الْقِيادَ لَكانَ شَأْناً

لَهُمْ في الْأرضِ يُحْتَسَبُ احْتِسَابا

//

"ومَا اسْتَعْصَى على قومٍ منالٌ

إذا الْإِقدامُ كانَ لَهُمْ ركابَا"

//

ولكنْ آثرُوا طِيبَ التَّمنِّي

وأرضُ الْحَقِّ تُغتصَبُ اغْتِصابا

//

فكيفَ لِأُمَّةٍ تَرقَى وفيها

مِنَ الْجُهَّالِ شِيباً أو شَبابا

//

تَمخَّضَ جهلُهُمْ في كلِّ حقلٍ

تحارُ به: غَبِيّاً أَمْ تَغابَى!

//

وأَيْمُ اللهِ ما سَادتْ شعوبٌ

بجهلٍ، لَمْ تَجِدْ لِلْمَجْدِ بابَا!

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وليسَ لنصرِهِ رجوى بظلمٍ

كأنَّ شريعةَ الرَّحمنِ غابَــا

//

وما نَفْعُ الَّذي يرجوهُ إنْ لَمْ

يَكُنْ لِلْحَقِّ ما يرجو طِلابا

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فنَصرُ اللهِ بالأَسبابِ يُرْجَى

فَمَنْ ألْفَى الطَّريقَ فقد أصَابا