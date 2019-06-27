نَصرُ اللهِ بالأَسبابِ يُرْجَى

د. صالح الفهدي | مسقط
وما ظنِّي بقومٍ أَشْغَلَتْهُمْ
تَوَافِهُ، قد تَملَّكتِ اللُّبابَا!
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فَلَمْ يَقْضُوا بها وَطَرًا جَلِيًّا
ولَمْ يَجْنُوا بها كَسْباً مُثَابَا
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تَوَاتَرَتِ السُّنونُ وَهُمْ نِيَامٌ
كَأَهْلِ الْكَهْفِ ما هَتَكُوا الْحِجَابَا!
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وقامتْ حولَهُمْ أُمَمٌ فَطَالَتْ
بها عُمُدٌ، وجاوَزَتِ الصِّعابَا
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وهُمْ في وَهْمِهِمْ خَرَصُوا فَضَلُّوا
كَأَخْرَقَ لَمْ يَحِرْ يوماً جوابَا!
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لَهُمْ مِنْ أُمنياتٍ لا تَسَعْها
صِحَافُ الدَّهْرِ صدقاً أو كِذَابَا
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"وما نَيْلُ الْمَطَالبِ بالتَّمنِّي
ولكنْ تُؤْخَذُ الدُّنيا غِلابَا"
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وليسَ الْفعلُ إِنْ يَسمُو عَيَانَا
كَمِثلِ الْقَوْلِ إِنْ أَضحَى سَرابَا
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ولَيْتَكَ تَسْمَعُ الْجُهَلاءَ مِنْهُمْ
لَكُنْتَ عَذَرْتَ مَنْ فَقَدَ الْكتابَا
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ولكنَّ الَّذينَ لَهُمْ قِيادٌ
لِأُمَّتِهِمْ، وما مَلَكوا الرِّكابَا!!
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تَراهُمْ فِي اعْتِراكٍ قَدْ تمادَوْا
وتَسْمَعُ منهُمُ الْعَجَبَ الْعُجَابا!
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تَبارَوْا في ميادينِ التَّغابِي
فَوارِسُ لَيتَهُمْ كَشفُوا الْحِجابا!
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فقادُوا أُمَّةً نحوَ اخْتِبالٍ
وعاثوا في ضلالتِهِمْ خَرَابا!
//
ولو حَذَقُوا الْقِيادَ لَكانَ شَأْناً
لَهُمْ في الْأرضِ يُحْتَسَبُ احْتِسَابا
//
"ومَا اسْتَعْصَى على قومٍ منالٌ
إذا الْإِقدامُ كانَ لَهُمْ ركابَا"
//
ولكنْ آثرُوا طِيبَ التَّمنِّي
وأرضُ الْحَقِّ تُغتصَبُ اغْتِصابا
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فكيفَ لِأُمَّةٍ تَرقَى وفيها
مِنَ الْجُهَّالِ شِيباً أو شَبابا
//
تَمخَّضَ جهلُهُمْ في كلِّ حقلٍ
تحارُ به: غَبِيّاً أَمْ تَغابَى!
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وأَيْمُ اللهِ ما سَادتْ شعوبٌ
بجهلٍ، لَمْ تَجِدْ لِلْمَجْدِ بابَا!
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وليسَ لنصرِهِ رجوى بظلمٍ
كأنَّ شريعةَ الرَّحمنِ غابَــا
//
وما نَفْعُ الَّذي يرجوهُ إنْ لَمْ
يَكُنْ لِلْحَقِّ ما يرجو طِلابا
//
فنَصرُ اللهِ بالأَسبابِ يُرْجَى
فَمَنْ ألْفَى الطَّريقَ فقد أصَابا