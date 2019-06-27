"العمانية لحقوق الإنسان" تُشارك في مؤتمر دولي بمصر



مسقط - الرؤية

شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في فعاليات المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الذي تنظمهُ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية؛ وذلك خلال الفترة 26-27 من يونيو الجاري بمدينة شرم الشيخ.

ومثل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في المؤتمر وفد برئاسة الدكتور سليمان بن حمد العلوي نائب رئيس اللجنة، وأحمد بن عبدالله الشنفري عضو اللجنة، ولبيبة بنت محمد العلوية عضو اللجنة، وأحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة.

وهدف المؤتمر إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتحديد الأولويات والاحتياجات، وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتحديد دور الحكومات في مواءمة القوانين والسياسات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والخروج بتوصيات ووضع تصور وخطة عمل لبناء القدرات، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذها. واستعرض المؤتمر تجارب المؤسسات الوطنية وبعض المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما يستعرض التحديات التي تواجه المنظمات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بتحقيق اهداف التنمية المُستدامة.