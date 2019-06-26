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على غرار فيلم مصري قديم.. سرقة 3.7 ملايين دولار من امرأة سويسرية!

الأربعاء 26 يونيو 2019 09:07 م بتوقيت مسقط

على غرار فيلم مصري قديم.. سرقة 3.7 ملايين دولار من امرأة سويسرية!

جنيف - أ.ف.ب

استطاع شرطيون مزيّفون سرقة 3,6 ملايين فرنك سويسري (3,7 ملايين دولار تقريبا) من امرأة تعيش في زوريخ، واهمين إيّاها بأنّ نصّابين كانوا يسعون إلى سرقة أموالها بالتواطؤ مع موظّفين في المصرف، في محاكاة للفيلم المصري القديم "بطل للنهاية" من بطولة فريد شوقي ومحمود المليجي.

وامتدّت عملية النصب هذه على أشهر عدّة، بحسب ما نقلت وكالة "ايه تي اس" عن شرطة كانتون زوريخ (شمال سويسرا). وجرى الاتصال الأول في نوفمبر وقصدت امرأة عرّفت عن نفسها على ّأنها من جهاز الشرطة الضحية لتبلغها بأنّ الشرطة تحقّق في شبكة من النصّابين استهدفوا المصرف الذي تودع فيه أموالها بتواطؤ بعض الموظفين في المؤسسة وبأنّ حسابها المصرفي معرّض للخطر. وظلّت الضحية تتلقّى طوال أشهر اتصالات يومية من النصّابين الذين طلبوا منها إبقاء هذه المعلومات سرية كي لا تقوّض التحقيق. وطلبوا منها أن تجري تحويلات مالية منتظمة عبر الإنترنت للحفاظ على مدّخراتها. وأوضحت الشرطة التي فتحت تحقيقا في هذه الحادثة أّن الضحية خسرت على مرّ الأشهر ما مجموعه 3,6 ملايين فرنك سويسري.

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