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جون ماكسويل في عُمان

الأربعاء 26 يونيو 2019 09:02 م بتوقيت مسقط

جون ماكسويل في عُمان
فايزة سويلم الكلبانية

فايزة سويلم الكلبانية
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فايزة الكلبانيّة

 

"عش لتتعلم، بعدها ستكتشف أنّك تعلمت كيف تعيش"، من أجمل العبارات التي تتداول لخبير التنمية والإدارة الأول في العالم، جون سي ماكسويل، والذي سيحل ضيفا على السلطنة خلال الأسبوع المقبل، في حدث هو الأول من نوعه بتنظيم من جريدة الرؤية وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "إنماء" وشركة الأمواج الذكية العالمية، في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتاريخ 30 يونيو الجاري، وبمشاركة عدد كبير من المهتمين بتطوير الذات ومهاراتهم القيادية ممن سمحت لهم ظروفهم بالمشاركة في هذا التجمع الحافل.

اليوم غالبية الموارد البشرية بمختلف الفئات والتدرجات الوظيفية تطمح لفرص تدريب وتأهيل للمهارات القيادية الشابة ليكونوا في القيادة دائما. وبطبيعة الأنسان وطموحاته يظل باحثا ومتعطشا لأي فرص جديدة ينهل منها العلم والمعرفة لصقل مهاراته وتنمية قدراته وأفكاره، فأقسام التدريب بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والعسكرية بدورها لابد وأن تعمل على تفعيل هذا الجانب بين فترات مختلفة من العام كتحفيز وتشجيع إلى جانب الارتقاء بمهارات الموظفين من خلال البحث عن سبل محلية وعالمية للتدريب، والاستفادة من الشخصيات القيادية بالسلطنة أو خارجها، السلطنة اليوم تزخر بأعداد لا بأس بها من مدربي الموارد البشرية وأصحاب المؤهلات والتراخيص المعتمدة، ولكن يظل التنافس على الأفضل ممن تتاح لهم الفرص للاستفادة من حضرة البعض من الشخصيات المحلية والعالمية ممن يشار إليهم بالبنان لما يتعارف عليهم وما يمتلكونه من مهارات في التدريب والتنمية والتطوير وإيصال رسائل عدة للجمهور.

المشاركون من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والعسكرية والطلبة والأفراد يجتمعون في الفترة من 29-30 يونيو في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ليشهدوا تدشين فعاليات منتدى القيادة والإدارة، والذي ستتخلله دورة تدريبية يقدّمها خبير القيادة العالمي والمؤلف المعروف (جون سي ماكسويل) والذي ولد عام 1947 في جاردن سيتي ولاية ميتشغان، وهو خبير قيادة ومتحدث ومؤلف معروف عالمياً، ألّف أكثر من 60 كتاباً، وبيعت من كتبه أكثر من 13 مليون نسخة. وماكسويل هو أحد المؤلفين الذين ظهرت أعمالهم ضمن الكتب الأكثر مبيعاً تبعاً لتقييم صحف نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وبيزنس ويك وقد أطلق عليه موقع leadership gurus لقب "خبير القيادة الأول في العالم" كما أنّ ماكسويل كان أيضًا واحدًا من 25 مؤلفًا وفنانًا فقط تمّ وضع أسمائهم في قائمة شرف العام العاشر لمؤسسة أمازون دوت كوم.

لم يتسنَّ للبعض منا فرصة الالتقاء والمشاركة مع شخصية قيادية لها حضور بارز، وبصمة عالمية لا ينكرها أحد، والتي لمسناها من الحضور الكبير والمشاركة الواسعة من مختلف فئات المجتمع أينما حلّ ضيفا، محاور متعددة سيتناول الحديث عنها كالمستويات الخمسة للقيادة، وكيف تجعل حياتك ناجحة أكثر مع قوة التركيز، وكيف تكون مؤثرا وجذابا وزعيما في حياتك، قد يكون أسلوب طرحه وإلقائه في إيصال الرسائل المتنوعة هو ما يميزه كثيرا، إلى جانب تفاعل الجماهير معه.

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