الأربعاء, 26 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

قضيّة محاضري الكليات التقنية

الأربعاء 26 يونيو 2019 08:44 م بتوقيت مسقط

قضيّة محاضري الكليات التقنية
د. عبدالله عبدالرزاق باحجاج

د. عبدالله عبدالرزاق باحجاج
المزيد من المقالات
قضيّة محاضري الكليات التقنية رسالة مؤثرة جدا شركة من خطر الإفلاس إلى الربحيّة الشركات الحكومية الخاسرة

 

د. عبدالله باحجاج

كلما نمعن التأمل في هذه القضية، ننظر إليها بمرئيات مختلفة، وقد تناولناها في مقالات سابقة، لكن تفكيرنا فيها هذه المرة سيكون مختلفا في جوهره بعد أن اقتربنا منها إثر تواصل مجموعة منهم منّا أمس الأول، فهي قضيّة تتجدد مفاهيمها، وتتوسّع النظرة إليها طالما ظلّت جامدة، وجمودها حتى الآن يثير الكثير من التساؤلات حول نتائج تدخلات مؤسسة مجلس الشورى عبر رئيسها أو بعض فاعليها، فكيف لم تنجح حتى الآن في تحريك هذا الجمود؟

وقد اهتدينا بعد أعمال التأمل الجديد فيها إلى ربطها بمفهوم المواطنة بحيث تصبح- أي المواطنة- معيار حكمنا على هذه القضية، ففي البداية علينا تبديد المفهوم الخاطئ عن المواطنة، فهي لا تعني- حسب جوهرها المتفق عليه- حب الوطن وحسب، فهذا التعريف مرتبط بمصطلح آخر وهو الوطنية، فالمواطنة- كما وجدناها في التعريفات المجمع عليها- أنّها الصفة التي تُمنح للمواطن والتي تتحدد بموجبها عدة أمور منها؛ الحقوق والواجبات.

ومن هنا فإنّ المواطنة هي انتماء المواطن لوطنه الذي يحبه، واستعداده للتضحية بحياته من أجله، وبالتالي، يكون لهذا المواطن حقوق وعليه واجبات لا تتوفر لغيره ممن لا ينتمون لوطنه من خلال رابطة الوطنية، وهنا نتساءل: هل يُعامل محاضرو الكليات التقنية من منظور المواطنة أم من منظور مساواتهم بالوافدين؟

أصبحت قضيتهم تجارة رابحة ومضمونة للكثير من الشركات الربحية، يستوي التعامل فيها بين المواطن والوافد في الحقوق بما فيها المالية على وجه الخصوص، وهذا مساس بجوهر المواطنة، وهنا تكمن المفارقة، ففي الوقت الذي ينبغي أن نعزز فيه مفهوم المواطنة داخل المجتمع، ونعمل الفكر على صناعة برامج مبتكرة لتحصين المواطنة من التحولات الكبرى ومن حالات الاختراقات الأجنبية؛ نؤسس ثغرات في بنية المواطنة عند شريحة متعلمة تقود صناعة تأسيس وتأطير التكوين الأكاديمي لنحو 40% من مخرجات الدبلوم العام في البلاد "الثانوية العامة سابقا" فكيف ستصنع الأجيال بنفسية محطمة؟

وللأسف قضيّتهم قد تشعّبت، وتداخلت فيها الكثير من المسائل، ولم يعد يرى فيها الأصل من الفرع، لإغراق المناقشات والرؤى في الكليات على حساب الجزئية الأهم، والأهم هي التي ينبغي أن ننتصر لها هنا، وغيرها، هي مجرد تحصيل حاصل فقط، فما هو الأصل هنا؟ هو شل يد شركات التوظيف عن المتاجرة بالمواطن، فلا ينبغي السماح لها بأن يكون المواطن مادة ربحها أبدا، فهناك 4 شركات تقريبا، تتعاقد معها وزارة القوى العاملة عن طريق المناقصات لتأمين كلياتها من الأطر والكوادر المؤهلة من الداخل والخارج، فما دام هناك مواطن مؤهل لمهنة التدريس، فلا ينبغي أن تتاجر به هذه الشركات، فمن أبسط حقوقه توظيفه أو التعاقد معه مباشرة، وبنفس المبالغ المالية التي تمنح للشركات الربحية، لأنه مواطن، ومواطنته تلزم التعامل معه بصورة مختلفة عن الوافد.

ومواطنته تحملنا على منحه الراتب كاملا، وليس شراكة مع شركة ربحية، وقد كشف لنا أحد المحاضرين عن أكثر من 700 ريال تدخل إلى جيب كل شركة عن كل محاضر ودون أن تقدم لهم مقابل ذلك أية امتيازات أو حوافز يكون من شأنها الارتقاء بمستواهم المهني أو الوظيفي. إنهم مواطنون، والمواطنة استحقاق له حقوق أصيلة وليست فرعية، وإلا فما معنى المواطنة إذا كان المواطن يُستغل في رزقه، أو يتساوى في حقوقه مع نظيره الأجنبي؟

ومواطنته تلزمنا بالتعاقد الثابت معه وليس عبر عقود سنويّة بين المحاضرين والشركات، يقتطع بموجبها مبالغ كبيرة لصالح الشركات. وكل الحجج التي تقدم لشرعنة العقود السنوية غير مقبولة تماما من منظور المواطنة، وكل قانون يمس منظومة المواطنة ينبغي أن يتغير، فهناك مثلا حجية أنّ بعض المحاضرين العمانيين متقاعدين من الجامعات والكليات، ولا يسمح القانون بالتعاقد معهم مباشرة، وهنا المفارقة، فلماذا لا يتغيّر هذا القانون عوضا عن الالتفاف عليه؟ وهذا الالتفاف يفسّر على نطاق واسع، بأنّ وراءه عملية استنفاع مستهدفة، متمثلة في تلك الشركات، وهذا الالتفاف يفسر كذلك أن وراءه اعتماد وزارة القوى العاملة على غيرها. ومهما يكن من خلفيات المحاضرين- كلهم أو بعضهم- فما يضير الوزارة إذا ما لجأ المواطن بجهده وعرقه في تطوير وتحسين دخله؟ إلا إذا كانت ترى أن هذا التحسين ينبغي أن يشاركه فيه الغير، مما تبدو لنا المسألة بمثابة كعكة ينبغي أن تتقاسم بين منتفعين.. هذا التصوّر الأخير مفترض من منطوق الحجة الرسمية، وتعززه عمليا، العقود السنوية بين الشركات والمحاضرين العمانيين.

وكيف إذا ما علمنا بوضعيّة المتقاعد المالية، فبمجرد إحالتهم للتقاعد، يمنحون مبالغ محدودة جدا، ويقتطع منهم أكثر من نصف مرتباتهم، لذلك ينبغي أن تفتح لهم كل الأبواب لا أنصافها، وألا يشاركهم فيها مستنفع داخلي ولا خارجي، فإعادة تدوير النخب المتعلمة بعد تقاعدها لشغل وظائف لا يمكن شغلها الا بخبراتها ومهنيتها نجده يدخل في صلب المهام المؤسساتية الجديدة لمواجهة تحديات عصر الضرائب والرسوم والخدمات المدفوعة الثمن.

والحجية الثانية لوزارة القوى العاملة في محاولتها لشرعنة العقود المؤقتة أنّ بعض المحاضرين العمانيين هم مستقيلون من جهات حكومية أخرى وغير حكومية، وردنا عليها هو الرد السابق على الحجة الأولى، فإتاحة الفرصة للمواطنين لكي يحسنوا من مستوى معيشتهم في ظل موجة الغلاء الشاملة، خاصة وأن هناك إمكانية متاحة لهم بحكم خبراتهم السابقة، مسألة مشروعة، ويستوجبها مفهوم المواطنة المعاصرة.

فكل من يرفع رأسه قليلا من معمعة هذه الضرائب ينبغي أن يشكل إنجازا مؤسساتيا، وينبغي أن يكون ناتجا عن وعي بالعصر وتحدياته، وانعكاساته على المواطنة، وهذا المقال من بين أهم استهدافاته إنتاج هذا النوع من الوعي عبر إعادة تصويب الفكر لقضية محاضري الكليات التقنية السبعة، واعتبار ذلك نموذجا ينبغي أن تقتدي به كل مؤسسات الدولة في أدوارها الجديدة.

وكل التحديات الكبيرة التي تواجه المواطنة المعاصرة، تحتم على الأطر والكوادر الحكومية والعمومية تطوير وإعادة تأهيل فكرها فورا، لذلك نتوجه لوزارة القوى العاملة بالقول إنّ البحث وتوفير المحاضرين للكليات التقنية من مسؤوليتها الأساسية، ولا ينبغي تفويتها للشركات التي يكون جل همها الربح على حساب المضامين الكبرى، ومن بينها المواطنة، وأن التعاقد مع المحاضرين العمانيين سواء كانوا متقاعدين أو باحثين عن عمل أو مستقلين ينبغي أن يتم مباشرة معهم وبالراتب الكاملة المخصصة لهم، وهي من مستلزمات المواطنة، وإذا كانت هناك من عوائق قانونية فينبغي العمل على إزالتها سريعا لأنّها تقف ضد مساعي المواطنين لتحسين مستوى معيشتهم، فالقانون ليس مقدسا في ذاته وإنما في غاياته، وغاياته تستهدف مصالح المجتمع والدولة، من هنا ينبغي أن تنتفي كل العوامل القانونية التي يتم الدفع بها انتصارًا لمواطنة المواطن. فمتى سنسمع إغلاق هذا الملف لصالح المواطن من ثلاث رؤى أساسية تحتمها الوطنية في استحقاقاتها العاجلة وهى، الثبيت والإحلال والتعمين؟ قريبًا سنفتح هذه الثلاثيات من منظور نتائج جهود مجلس الشورى في هذه القضية المفتوحة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 فبراير 2016

حلقة عمل حول تبادل الخبرات بين الكليات التقنية

المزيد

07 يونيو 2015

ورشة عمل عن استعداد الكليات التقنية للاعتماد الأكاديمي

المزيد

09 ديسمبر 2015

الكليات التقنية تحتفل بتخريج 5318 من طلابها

المزيد

04 سبتمبر 2016

الكليات التقنية تستقبل الدفعة الجديدة من الطلاب

المزيد

كتاب آخرين

مرتضى بن حسن بن علي

كاتب

رحمة بنت صالح الهدابية

كاتب

سالم العريمي

كاتب

د.محمد العريمي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"بلدي البريمي" يوصي بدراسة إمكانية توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني بالمحافظة

المحليات - أخبار

"عمران" تكشف عن خطة لإطلاق فندقين جديدين تحت علامة "ضيافة أتانا"

الاقتصاد - محلي

تفاصيل البيان العاجل أمام "الشورى" حول الواجهة البحرية بمطرح

عمان - الدولة والشورى

فعالية توعوية لـ71 مشروعا مؤهلا للمرحلة الثانية من برنامج التحويل إلى شركات ناشئة

الاقتصاد - محلي

الإمارات تحاكم سائق حافلة "مواصلات".. وتطالبه بـ3 ملايين درهم

منوعات - من هنا وهناك

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة