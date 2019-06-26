تجري 300 عملية تجميل.. والسبب لا يصدق!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

عرض التليفزيون الوطني في اليابان قصة مضيفة طيران سابقة تبلغ من العمر 39 عاما، أنفقت أكثر من 30 مليون ين (280000 دولار أمريكي) على عمليات التجميل على مدار 21 عاما، معللة ذلك بعدم رضا أمها عن شكلها وانتقادها باستمرار.

وأجرت توسباكي اول عملية تجميلية لها عندما بلغت 18 عاما ،بعد تخرجها من المدرسة الثانوية مباشرة. وفي الوقت الذي بلغت فيه العشرين من عمرها كانت قد أجرت ثلاث عمليات واحدة للأسنان والثانية لتحديد العين والأخيرة زراعة ثدي. ومنذ ذلك الحين وهي في محاولات لا تنتهي لتحسين مظهرها الخارجي ولا تخطط للتوقف حتى يوم وفاتها. ويرجع هوس توسباكي لطفولتها فقد اعتادت أمها أن تصفها "بالقبيحة" أمام أشخاص أخرين لذا فقد ترسخ لديها أنها عليها أن تجعل مظهرها الخارجي أفضل باستمرار. وقد حاولت مرارا وتكرارا أن تطلب من أمها بكل الطرق ان تتوقف عن اذلالها بهذا الشكل ولكنها استمرت في تكرار نفس العبارات الموجعة.

وتقول توسباكي إن الجراحة التجميلية في هذه الأيام لم تعد من المحرمات في اليابان ولكنها عندما بدأت في العمليات الخاصة بالوجه والثدي تلقت انتقادات لاذعة. لكنها لا تهتم بما يفكر به أي شخص أو يقوله؛ فهدفها تغيير مظهرها للأفضل باستمرار.