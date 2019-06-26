"الميركاتو الصيفي".. يشتعل

ريال مدريد يغلق باب المفاوضات أمام مبابي.. ونيمار يأمل العودة لـ"كامب نو"

برشلونة - الوكالات

مع ارتفاع درجة حرارة فصل الصيف، ترتفع معها بورصة اللاعبين وتتسارع حركة الانتقالات في فترة الميركاتو الصيفي؛ إذ تصدرت رغبة نيمار في مغادرة حديقة الأمراء والعودة مجددا لكامب نو مختلف وسائل الإعلام؛ فالنجم البرازيلي الذي يغيب حاليا عن كوبا أمريكا للإصابة أبدى رغبته في العودة للنادي الكتالوني مجددًا، غير أن تقارير صحفية فرنسية ألمحت إلى صعوبة إتمام الصفقة.

وألمحت التقارير إلى أنَّ ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان قد يمنع إتمام الصفقة.

وكانت تقارير إسبانية قد ذكرت مؤخرًا أن نيمار وافق على كل شروط عودته إلى برشلونة، في الموسم المقبل، دون الدخول في مفاوضات. وأثير الكثير من الجدل حول مستقبل النجم البرازيلي، بعد تصريحات الخليفي حول أنه لم يتم إجبار نيمار على الانضمام للفريق في صيف 2017، وهو ما أشار إلى احتمال وجود خلاف بين الطرفين.

وتخلَّت إدارة نادي ريال مدريد عن فكرة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وقررت فتح الملف في 2020 حين "تصبح الظروف مواتية" مع إدارة الباريسي.

وذكرت تقاير صحفية فرنسية أن رئيس الفريق الباريسي ناصر الخليفي، شدد على أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لن يغادر "حديقة الأمراء" خلال الصيف الحالي، فيما قرر مبابي الصمت وعدم الحديث لوسائل الإعلام، بشأن مستقبله. وعزم ريال مدريد على تقديم عرض بقيمة 280 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات مبابي.

وفي سياق متصل، تعاقد إيفرتون مع أندريه جوميز من برشلونة نهائيا بعدما قضى لاعب وسط منتخب البرتغال فترة إعارة ناجحة في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي.

وقال برشلونة -في بيان- "توصل برشلونة وإيفرتون إلى اتفاق لانتقال اللاعب البرتغالي أندريه جوميز. قيمة صفقة الانتقال 25 مليون يورو إضافة إلى مكافآت أخرى". وتابع: "يتوجه برشلونة بالشكر لجوميز على إخلاصه والتزامه، ويتمنى له كل التوفيق والنجاح في المستقبل".

وقضى جوميز -25 عاما- عامين لم يكتب له فيهما النجاح مع برشلونة عقب الانتقال من بلنسية في 2016 مقابل 35 مليون يورو، وخاض ست مباريات أساسيا فقط في الدوري الاسباني في موسمه الثاني. وكشف في وقت لاحق عن معاناته بعد الانتقادات التي طالته بسبب مستواه مع برشلونة، وقال في تصريحات صحفية وقتها إن الأجواء في النادي أصبحت "قطعة من الجحيم" وانه في بعض الاحيان بات لا يرغب في مغادرة منزله.

وأبلغ جوميز محطة إيفرتون التليفزيونية: "السعادة لا تسعني بعد التوقيع لإيفرتون. كان قرارا سهلا وأنا سعيد جدا به.العام الماضي كان تجربة جيدة جدا بالنسبة لي. كنت أبحث عن مكان مميز ووجدت ضالتي".

ومن داخل أروقة النادي السماوي، قال ديفيد سيلفا إنه سيرحل عن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية موسم 2019- 2020.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية إجابة اللاعب الإسباني البالغ عمره 33 عاما عند سؤاله: هل سيستمر فيما بعد الموسم المقبل؟، قال: "لا، هذا آخر موسم لي. عشرة أعوام كافية لي. إنه الوقت المثالي لي". وتابع: "سيتي كان يتفاوض من أجل التمديد لموسمين لكني قررت التوقيع لموسم واحد لذا سأنتهي عند عشر سنوات". وأضاف: "هذا يكمل العقد. وهذا رقم جيد. لا أتخيل أن ألعب لفريق آخر ضد سيتي. لذا عشر سنوات كافية".

ويواجه مانشستر يونايتد مخاوف متعلقة بعدم إيجاد بديل لحارسه الإسباني دافيد دي حيا، في حال قرر الأخير الرحيل عن الفريق هذا الصيف. ويدخل دي خيا في مفاوضات معقدة مع إدارة مانشستر يونايتد لتجديد عقده، في وقت جدد فيه ريال مدريد رغبته في الاستفادة من خدماته، كما أبدى باريس سان جيرمان اهتماما جديا بشرائه ايضا.

ويريد مانشستر يونايتد الدخول بقوة على خط ضم حارس مرمى إي.سي ميلان جانلويجي دوناروما، لكن فريقه الإيطالي يطالب بما لا يقل عن 49 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن الحارس البالغ من العمر 20 عاما، وفقا لما ذكرته صحيفة "توتوسبورت". ولن يتحمس مدرب مانشستر يونايتد لدفع مبلغ كبير كهذا لضم حارس مرمى، حيث يسعى لإجراء عمليات تغيير شاملة في تشكيلته التي فشلت في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقد يتغير موقف سولسكاير في حال أصر نجما الفريق بول بوجبا وروميلو لوكاكو على الرحيل، حيث أبدى ريال مدريد ويوفنتوس رغبتهما في ضم الأول، فيما قدم إنتر ميلان عرضا للتعاقد مع الثاني. وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى رغبة دي خيا في الحصول على راتب أسبوعي قدره 350 ألف جنيه استرليني من أجل التوقيع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد.