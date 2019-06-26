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باراجواي تتحدي التاريخ أمام البرازيل

الأربعاء 26 يونيو 2019 05:39 م بتوقيت مسقط

باراجواي تتحدي التاريخ أمام البرازيل

بورتو - الوكالات

يُوَاصل منتخب باراجواي استعداداته في أجواء ممطرة في مدينة بورتو اليجري، لملاقاة البرازيل المتسلح بالأرض والجمهور، في أقوى مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا، اليوم الخميس.

ووصل منتخب "الألبيروخا" إلى بورتو أليجري عاصمة ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية، قادما من مدينة سلفادور دي باهيا، التي خسر فيها 1-صفر، أمام كولومبيا الأحد الماضي. وتعد هذه رابع مدينة يزورها منتخب باراجواي في كوبا أمريكا بعدما استهل مشواره أمام قطر في ريو دي جانيرو (2-2)، قبل أن يتعادل أمام الأرجنتين (1-1) في بيلو هوريزونتي، ثم اختتم دور المجموعات أمام كولومبيا.

وحلت باراجواي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية خلف كولومبيا والأرجنتين، لكنها تأهلت ضمن أفضل مركزين يحتلان المركز الثالث، مع بيرو، رغم امتلاكها نقطتين فقط، نفس رصيد اليابان، التي ودعت البطولة بفارق الأهداف، بينما تصدرت البرازيل مجموعتها الأولى برصيد 7 نقاط وتعد المرشح الاوفر حظا لنيل اللقب لا سيما مع تواضع السمتوى الذي قدمه فريق ميسي.

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