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"كوبا أمريكا": تشيلي في مواجهة "مزارعي البن" غدا لحسم التأهل لـ"نصف النهائي"

الأربعاء 26 يونيو 2019 05:31 م بتوقيت مسقط

"كوبا أمريكا": تشيلي في مواجهة "مزارعي البن" غدا لحسم التأهل لـ"نصف النهائي"

ساو باولو - الوكالات

وصل منتخب تشيلي إلى ساو باولو؛ من أجل الاستعداد لمواجهة كولومبيا بعد غدٍ الجمعة، في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وهبط "لاروخا" في مطار ساو باولو، مساء أمس الأول، قادمًا من ريو دي جانيرو؛ حيث مُني بالهزيمة أمام أوروجواي (0-1)؛ مما أعطى صدارة المجموعة الثالثة للسيليستي، الذي سيكون لديه يوم راحة إضافي.

ويحظى مدرب تشيلي الكولومبي رينالدو رويدا بجميع لاعبي الفريق، في حالة رائعة تقريبًا؛ باستثناء القائد جاري ميديل، الذي أنهى لقاء أوروجواي بشعوره بآلام عضلية لكنه ليست ذات خطوة.

ومن المقرر أن يعود أرتورو فيدال -الذي لم يشارك في مواجهة أوروجواي- للعب كأساسي أمام كولومبيا. وبدأ المنتخب التشيلي مران أمس، وسيواصل الخميس الاستعداد لمواجهة كولومبيا على ملعب أرينا كورينثيانز.

وعلى الجانب الآخر، أنهى لوس كافيتيروس منافسات المجموعة الأولى بالفوز بهدف نظيف على باراجواي، وبدأو الاستعداد أمس الأول في ساو باولو لربع النهائي. يُذكر أنَّ المنتخبين التقيا في آخر نسخة من منافسات كوبا أمريكا التي أقيمت بالولايات المتحدة في دور نصف النهائي، وفاز "لاروخا" حينها بهدفين نظيفين.

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