أتأمَّلُ صورتك فأثمل



زكريا الشيخ أحمد | ألمانيا

أشرب كل ما في الحانة

و لا أسكر،

أعود للبيت

أستلقي على السرير

أتأمل صورتك

فأثمل و أغط في نوم عميق.

ستقولين لي

إذا كان الأمر كذلك

فلماذا تذهب للحانة ؟

أنا أذهب للحانة

كي أنقذ ما أقدر على إنقاذه من الكؤوس

وأمنعها من الوقوع في الاخطاء

وارتكاب الجرائم حين تثمل.

ذات مرة لم أذهب للحانة،

جاء أناس سيئون،

أفرطوا في الشرب

فكسرت الكؤوس نفسها

و جرحتهم .

الكؤوس التي لم تكسر نفسها

ألقت اللوم علي ،

قالت: إن مزاجها كان سيئا

وأنها أحدثت مشكلة كبيرة

لأنني لم أكن موجودا

و طلبت مني ألا اغيب عنها ،

هددتني ضمنيا

بأنني إن غبت مرة أخرى

فإنها ستنتحر

منذ ذلك اليوم و أنا أذهب يوميا للحانة ،

أمازح الكؤوس ،

أسمع مشاكلها النفسية

وقصصها العاطفية ،

أغني لها أحيانا ، نرقص سويا

أقبلها ، تقبلني ثم أودعها

وأعود للبيت أتأمل صورتك

فأثمل و أغط في نوم عميق.