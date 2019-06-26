هذه هي الحَياةُ يا طَلِيُّ !!



تيـسـيـر حـيـدر | لبنـان

وَلَدَتِ الشَّاةُ في الحُقولِ،لا حَلْوى ولا أفْراحَ!

كُلُّ ما في الأمْرِ أنَّ أنْثى تَبوح!

طَلِيٌّ غَزيْرُ النُّعومَةِ، كَلَهْوَةِ الأطفالِ المُحَلاَّةِ!

لا شَراشِفَ، لا بوْدرَةَ تَفوح!

جَذْبٌ حَمْلُها، مُؤْنِسٌ خصْبُها، الأمُّ تَلْحَسُ ثَغْرَ وَليْدِها بعُمْقِ قَلْبها المُسْتَرِيْح!

يَتَمَدَّدُ فوقَ أعْشاب أخْضَرِ السُّهولِ، غَنِيٌ بالدُّنْيا الجَدِيدة ،يَتَأبَّطُ آمالَهُ !

عَسى ولَعَلَّ، دُنْيا! من يَدْري؟!

لَقَدْ سَمِعَ وَجَعَ الجوعِ وهو لا يَزالُ جَنِيْنا!

لَكِنَّهُ ، يأمَلُ ،يَنْتظِرُ ،يَسْتَغْرِقُ في أحْلامٍ!

لَقَدْ عَلِقْتَ يا صَغِيْرُ، ما عَلَيْكَ إلاَّ أن تَرْتَمي في هَذه المَهْزَلة!

لَعَلَّ راعي دُنْياكَ، تَلِيْنُ شَبَّابَتُهُ فَيَجودُ عَلَيكَ بتَغْرِيْد!

زَمَنٌ عِراكٌ !وِحامُ حَياةٍ!

انْتَظِرْ، تَأمَّلْ، عَانِقْ، سَامِحْ ،قَاوِمْ!

هَذهِ هِيَ الحَياةُ يا صَغِيْر!!!

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طَلِيُّ: المولود ُالجديدُ لِلشَّاةِ.