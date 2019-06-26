المُدعي العام يستعرض مع وفد كويتي سبل تعزيز مجالات العمل المشترك وجهود تبادل الخبرات



مسقط - الرؤية

استقبل سعادة حسين بن علي الهلالي المُدعي العام أمس الثلاثاء وفداً من الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، والذي يزور الادعاء العام حالياً خلال الفترة من 24- 28 يونيو الجاري.

ورحب سعادته في مستهل اللقاء بالوفد الضيف، مُتمنياً لهم إقامة سعيدة وزيارة مُوفقة مُكللة بالنجاح. وقدَّم سعادة المدعي العام نبذة مُختصرة عن الادعاء العام ومراحل نشأته وتطوره وتوسعه الجغرافي، مُعرّفاً الوفد بالإدارات العامة والإدارات التي تحتويه لا سيما الإدارات التخصصية التي جاء إنشاؤها تبعاً لنتيجة تطور المجتمع وتنامي حياة المواطن والمقيم فيه. وأبرز سعادته للوفد برنامج الزيارة الذي يحتوي على عدد من اللقاءات والزيارات، مُنوهاً بأن ذلك يأتي في إطار تعريف الوفد الضيف بجوانب العمل القانوني في الادعاء العام.

واستمع سعادته من الوفد إلى جوانب العمل المُشترك وتبادل معهم سُبل تعزيز مجالاتها وتوطيد أطر التواصل المستمر من حيث تبادل الخبرات والاطلاع على مجالات العمل. وفي ختام اللقاء تبادل سعادة المدعي العام والوفد الزائر وجهات النظر والآراء والأفكار وتناقش معهم حول سبل دعمها وتعزيزها بما يحقق الأهداف المرجوة ويدعم مسيرة العمل المشترك. ووصل الوفد الكويتي الضيف السلطنة أمس الأول الإثنين في زيارة للادعاء العام تستمر 5 أيام، يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين بالادعاء العام ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء وشرطة عُمان السلطانية إلى جانب تنظيم زيارات ولقاءات عملية بمجمع إدارات الادعاء العام بمحافظة مسقط، تتضمن تقديم شُروح مُفصّلة حول تعيين أعضاء الادعاء العام وتدريبهم وأعمال التفتيش على أعضاء الادعاء العام، إلى جانب التحقيق والتصرف في قضايا الجنح والمخالفات، وإقامة عرض مرئي حول النظام القضائي الإلكتروني، وعرض آخر عن نظام الإحصاء، وإجراءات تنفيذ الأحكام. ويتخلل برنامج الوفد زيارات سياحية لجامع السلطان قابوس الأكبر والمختبر الوطني والمتحف الوطني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تبادل الزيارات الهادفة إلى الاطلاع على مكونات العمل القانوني وصقل مهارات أعضائه وتعزيز التعاون المستمر فيما بين هذه المؤسسات. وتهدف هذه الزيارات إلى توطيد العلاقات التي تُسهم في رقي وتقدم منظومة العمل المشترك وتعزيزه بما يحقق الأهداف المشتركة.