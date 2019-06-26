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انتهاء فترة استقبال طلبات نقل القيد الانتخابي .. غدًا

الأربعاء 26 يونيو 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

تنتهي غدا الخميس فترة استقبال طلبات نقل قيد الناخبين إلكترونياً من ولاية إلى ولاية أخرى لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وكانت وزارة الداخلية قد حددت فترة نقل القيد من 16 إلى 27 يونيو الجاري.

ونوهت الوزارة للناخبين الراغبين في نقل قيدهم إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات elections.om، وذلك وفقاً للعنوان الدائم أو العنوان الحالي المدونين في البطاقة الشخصية، على أن تكون بطاقاتهم الشخصية مزودة بنظام التصديق الإلكتروني "PKI"، علمًا بأنه لن تقبل أية طلبات ترد بعد الموعد المحدد، أو تقدم بغير الوسيلة المحددة.

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