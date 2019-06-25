السلطنة تحتفل باليوم العالمي للبحّار.. وتدشن تطبيقا لتسهيل إصدار تصاريح الملاحة

الرؤية – نجلاء عبدالعال - قصي الرحبي

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للبحّار الذي يوافق 25 يونيو من كل عام، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال رسميا باليوم العالمي للبحارة تقديرا للمساهمة الكبيرة التي يقدمها أكثر من 1.5 مليون بحار حول العالم.

وأقامت الوزارة بهذه المناسبة احتفالا رعاه معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات بحضور سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمختصين والعاملين في قطاع الموانئ والشؤون البحرية.

وشهد الاحتفال تدشين التحديث الجديد للبوابة الإلكترونية لخدمات الشؤون البحرية، وتكريم عدد من البحّارة المجيدين والنواخذة القدامى وصاحب أفضل مشروع تخرج من كلية عمان البحرية، والفائزين بمسابقة بحّارة عمان للتصوير الضوئي ٢٠١٩م، والشركات الراعية.

وقال الدكتور راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات ضمن كلمة الوزارة في الاحتفال إن الوزارة تسعى جاهدة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالشؤون البحرية؛ من خلال تفعيل النظام الإلكتروني في تسجيل وإصدار التراخيص للبحارة. وأضاف أنّ تدشين البوابة الإلكترونية للشؤون البحرية تعد إضافة كبيرة للبحار العماني ليتسنى له ممارسة مهنته بيسر وعلى أتم وجه.

وأكّد الكيومي أهميّة المساهمة الثمينة لهؤلاء الأشخاص المهرة الذين بسببهم تستمر الشركات في جميع أنحاء العالم ويستطيع الناس شراء الأشياء التي يريدونها من علاماتهم التجارية ومحلاتهم المفضلة؛ حيث يجري تسليم 90٪ من المواد الغذائية والوقود والمواد الخام والسلع المصنعة في العالم عن طريق البحر، مشيرا إلى أنّهم يتواجدون في البحر لعدة أشهر في كل مرة، ويعملون على الأقل لعشر ساعات يوميا لمدة سبعة أيام في الأسبوع، ويكون أعضاء الطاقم دائما تحت الطلب والاستدعاء للعمل، كما أنّهم في الغالب لا يتصلون بأسرهم كثيرا ويعيشون في مكان ضيق مع أشخاص من مختلف الثقافات، ولهذه الأسباب وغيرها يحق لهذه الفئة من العاملين في القطاع البحري التكريم والاعتراف بجهود كل البحارة في عمان وخارجها من وزارة النقل والاتصالات بسلطنة عمان.

وأعلن الكيومي انتهاء قطاع الموانئ والشؤون البحرية من تطوير البوابة الإلكترونية لخدمات الشؤون البحرية بإضافة خدمات جديدة تتعلق بإصدار شهادات البحارة وحجز مواعيد الاختبارات لهم، إلى جانب تطبيق للهواتف الذكية في خدمات تسجيل السفن وذلك في إطار التحسين المستمر لمختلف جوانب العمل بالوزارة، إلى جانب استصدار عدد من اللوائح التنظيمية الجديدة وغير ذلك من التطورات والأعمال المستمرة. وفريق العمل الذي أشرف على تحديث البوابة الإلكترونية لخدمات الشؤون البحرية في كل من دائرة تقنية المعلومات بالوزارة والمختصين بالمديرية العامة للشؤون البحرية على جهودهم المقدرة.

وتضمّنت احتفالية هذا العام تنظيم مسابقة أفضل الصور التي يلتقطها بحارة السلطنة خلال عملهم البحري، وتحرص الوزارة سنويًا على تكريم مجموعة من البحارة العمانيين من عدة جهات ومواقع تشجيعا واعترافا بجهودهم. ونظرا لأنّ احتفال هذا العام يحمل شعار (أنا أعمل على متن السفينة.. مع المساواة بين الرجل والمرأة)، وشعار اليوم العالمي للملاحة البحرية لهذا العام هو (تمكين المرأة) فقد تم تكريم 4 نساء من العاملات في القطاع البحري في الحفل.