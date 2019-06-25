طيور النورس تحبس زوجين في منزلهما 6 أيام!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

أدعى زوجين مسنين في المملكة المتحدة أنهما احتجزا كرهينتين بسبب طيور النورس التي كانت تعيش على سطح منزلهما في لانكشاير، في كل مرة يحاولون فيها مغادرة المنزل تصبح الطيور عدوانية وتهاجمهم.

وتم احتجاز الزوجين في منزلهم من قبل زوج من طيور النورس، بعد أن انزلقت صغار الطيور من على سطح المنزل وهبطت على المظلة أعلى الباب مباشرة. وفي كل مرة كان يحاول صاحب المنزل روي فتح الباب الأمامي، تغضب الطيور ويضطر إلى الدخول إلى منزله مرة أخرى. وفي إحدى المرات صمم روي البالغ من العمر 71 عاما مغادرة المنزل وانتهى الأمر بإصابته إصابة بالغة في الجزء الخلفي من الرأس لدرجة أنه نقل على إثرها للمستشفى.

وقامت الشرطة المحلية بتركيب شرفة خارجية خارج منزل الزوجين والتي من شأنها ان توفر بعض الحماية، فهذا أفضل ما يمكن عمله في الوقت الحالي.

ولحسن الحظ يستطيع روي الخروج من باب أخر في منزله ويمكنه استخدامه عندما يحتاج القيام ببعض التسوق. وقد اشتكى روي من هذا الوضع للسلطات المحلية والمنظمات المعنية بالحيوان، لكن لم تكن الحلول عملية على الإطلاق.

وقال متحدث باسم مجلس المدينة "إننا نتعاطف مع موقف بيكارد، فقد تكون طيور النورس مزعجة، خاصة عند التعشيش.. لقد قمنا بزيارة بيكارد لتقييم الوضع وإسداء المشورة بشأن كيفية تعامله مع النوارس".

ولسوء الحظ، لن تساعد المنظمات الحيوانية بيكارد. في الوقت الحالي، كل ما يستطيع فعله هو انتظار أن تنمو صغار النورس وتستطيع الطيران.