هدايا نقدية مع السيدان الفاخرة "إنفينيتي Q70" حتى 4 يوليو

مسقط – الرؤية

تقدم إنفينيتي عُمان لزبائنها الكرام فرصة اقتناء الصالون الفاخرة إنفينيتي Q70 ضمن عرض خاص يستمر حتى 4 يوليو. وبالأناقة الفاخرة، والتصميم المميز والتكنولوجيات التي تركز على راحة المستخدم – يدور جوهر السيدان الفاخرة إنفينيتي Q70 وأكثر من ذلك بكثير، حيث تدهش إنفينيتي Q70 عشاق هذه الفئة بتصميمها المثير، والأداء المُبهج، والتكنولوجيا المبتكرة والحرفية المتفوقة.

وتم تجهيز Q70 الجديد بمحرك سداسي الاسطوانات V6 سعة 3,7 لتر، قوة 329 حصان عند 7000 دورة في الدقيقة و363 نيوتن متر من عزم الدوران. وقد تم تجهيز محرك ألمنيوم ذو سبائك الألمونيوم ذو الـ 24 صمام بغمارتين DOHC بصمام الصمام المتغير (VVEL) الذي يجمع بين توقيت الصمام المتغير الذي يتم التحكم به هيدروليكيا والتحكم في الصمام المتغير الذي يتم التحكم به إلكترونيا على جانب السحب للمساعدة في تحسين الأداء والاستجابة. كما يتوفر محرك ثماني الأسطوانات V8 سعة 5,6 لتر الذي يوفر 402 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة و550 نيوتن متر من عزم الدوران.

وسيكون جميع العملاء الذين يشترون سيارات إنفينيتي من مجموعة بهوان العالمية القابضة مؤهلين للمشاركة في مزايا العرض، الذي يشمل: هدية نقدية مضمونة، وصيانة دورية للسيارات، وتسجيل مجاني، وتأمين مجاني، وضمان الشركة الصانعة، وبطاقة AAA للمساعدة على الطريق.

وقال مسؤول في سهيل بهوان للسيارات: يمكن للعملاء الذين يختارون تجربة قيادة متميزة مع سيارة السيدان الفاخرة إنفينيتي Q70 الاستمتاع بمجموعة كبيرة من العروض القيمة من خلال العرض الذي أعددناه. ومن خلال رفع مستوى التجهيزات والتحدي في هذه الفئة بمجموعة من الميزات المتميزة، توفر إنفينيتي Q70 تجربة قيادة مجزية وترضي السائق والراكب باستمرار. ومن خلال تصميم مختلف وتحسين راحة الركوب وتقنيات السلامة الذكية، فإنه يقدم لعملائنا ذوي الذوق الرفيع كل ما يريدونه في سيارة فارهة.