أسعار خاصة في "شيراتون عُمان" حتى 30 سبتمبر

مسقط – الرؤية

يمكن للسياح والمقيمين الذين يبحثون عن التوفير هذا الموسم الاستفادة القصوى من إقامتهم مع عرض "العطلات الصيفية" من فندق شيراتون عُمان ، المَعْلم المميز للسلطنة.

وتأتي الباقة الممتعة لنزلاء الفندق بسعر يبدأ من 45 ريالا للغرفة في الليلة لكل غرفة مزدوجة. ويشمل العرض بوفيه إفطار مجاني وتسجيل الوصول المبكر في الساعة 9 صباحًا وتسجيل مغادرة متأخر في الساعة 4 مساءً حسب التوافر. كما يقدم الفندق خصمًا بنسبة 30٪ في أي من مطاعم الفندق وكذلك جلسات السبا الخاصة به.

ويُشرف شيراتون عُمان على منظر جبلي مهيب، وهو أطول مبنى في السلطنة. ويعد الفندق خيارًا مثاليًا للسائحين المميزين لتجربة مسقط، ويقع في مكان قريب من الوجهات المهمة بما في ذلك سوق مطرح، وكورنيش مطرح، وقصر العَلَم والمتحف الوطني في عُمان.

وقال أناند غانيشان، المدير العام لفندق شيراتون عُمان: ندعو الضيوف إلى الاستمتاع بالجمال المذهل لهذا البلد الاستثنائي والمضياف الذي يقدم الكثير. ويقع فندقنا بالقرب من عدة وجهات شهيرة في مسقط. وتوفر باقة "العطلات الصيفية" مزايا رائعة لتوفير التكاليف للعائلات التي تتطلع إلى اكتشاف عُمان هذا الصيف بينما لا تزال على بعد خطوات فقط من الوجهات المهمة في مسقط. تم تصميم الفندق لتقديم تجربة ممتعة سلسة للعائلات والضيوف.

ويشمل سعر الغرفة الضرائب ورسوم الخدمة، ويسري العرض حتى 30 سبتمبر. والعرض صالح للحجوزات الجديدة فقط، ولا يمكن دمجه مع أي عرض آخر ورهناً بالتوافر. ويخضع العرض الترويجي للشروط والأحكام السارية.