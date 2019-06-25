"المستشفى الجامعي" ينظم يومًا توعويا بالمثانة النشطة

مسقط- الرؤية

نظم مستشفى جامعة السلطان قابوس يوما مفتوحا للتوعية بالمثانة النشطة، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة بن ناصر الوهيبي مدير عام المستشفى الجامعي، وبحضور الدكتور محمد بن سالم المرهون رئيس وحدة جراحة الكلى والمسالك البولية ورئيس الرابطة العمانية لجراحة الكلى والمسالك البولية، وعدد من مديري ورؤساء الأقسام والموظفين وزوار المستشفى، وذلك بهدف التعريف بالمثانة النشطة وأسبابها وكيفية تشخيصها وطرق العلاج الدوائية والجراحية المتوفرة.

وصاحب الفعالية معرض توعوي مكون من عدة أركان توعوية لتعريف الزوار بالمثانة النشطة، والمثانة المتهيجة ومفرطة النشاط التي يحدث فيها انقباض عضلة المثانة اللاارادي لأبسط عوامل التحفيز مثل امتلاء المثانة بكمية قليلة من البول، والتي تصنف إلى نوعين هما: المثانة النشطة الذاتية والمثانة النشطة المسببة.

وحول هذا الموضوع يقول الدكتور محمد بن سالم المرهون رئيس وحدة جراحة الكلى والمسالك البولية بمستشفى جامعة السلطان قابوس أن من أسباب حدوث المثانة النشطة المسببة هي التهابات البول وتهيج المثانة بسبب وجود حصى المثانة أو أورام المثانة. ويمكن أن نلاحظ أهم أعراض المثانة النشطة كالشعور بزيادة الرغبة الملحة للتبول والخشية من حدوث سلس (تسرب) البول، وكذلك زيادة عدد مرات التبول إلى ٨ مرات أو أكثر في النهار.