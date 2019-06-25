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ملاذ جبلي ساحر بعرض حصري في "أنانتارا الجبل الأخضر"

الثلاثاء 25 يونيو 2019 06:23 م بتوقيت مسقط

ملاذ جبلي ساحر بعرض حصري في "أنانتارا الجبل الأخضر"

 

 

مسقط - الرؤية

يُتيح منتجع أنانتارا الجبل الأخضر الفرصة أمام زوَّاره من عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي للتغلب على حرارة الصيف، وسط أجواء معتدلة؛ من خلال عروض حصرية وبأسعار مميزة. ويُمكن للضيوف الباحثين عن الاسترخاء الاستمتاع بالمرافق والعلاجات الفاخرة المتاحة في سبا أنانتارا الشهير عالميًّا، أو تناول أشهى الأطباق العالمية في أحد المطاعم الخمسة في المنتجع.

ويتربَّع مُنتجع أنانتارا الجبل الأخضر -أعلى منتجع مصنف من فئة الخمس نجوم في الشرق الأوسط- عالياً على التضاريس الصخرية لجبال الحجر؛ لينعم ضيوفه بالسكينة بعيداً عن صخب المدينة. وُيعد المنتجع الملاذ المثالي لتمضية عطلة الصيف مع درجة حرارته المعتدلة والتي تصل إلى 24 درجة مئوية عندما تكون درجة الحرارة في أنحاء المنطقة مرتفعة جدًّا. ويقدم للضيوف الراغبين في ممارسة النشاطات في الهواء الطلق باقة من المغامرات الجبلية الشيّقة أو فرصة الاستمتاع بجلسة يوجا عند شروق الشمس مع إطلالات مبهرة على الوادي طيلة أشهر الصيف.

ويقدم المنتجع -الذي يبعد ساعتين من مطار مسقط الدولي وأربع ساعات ونصف من دولة الإمارات العربية المتحدة- عروضَ صيف تبدأ من 90 ريالا. ويتضمَّن فطورًا وعشاءً يوميًّا لشخصين، إضافة إلى خصم بنسبة 10% على علاجات مختارة في سبا أنانتارا. وسيجري منح جميع الحجوزات التي تتم عبر الموقع الإلكتروني للمنتجع رصيدًا بقيمة 10 ريالات عند الإقامة في الغرف، و20 ريالًا عُمانيًا للفيلات، وسيجري استردادها في أي من مطاعم وسبا المنتجع.

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