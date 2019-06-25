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"جواز Ooredoo" يوفر باقات تجوال مميزة للمسافرين

الثلاثاء 25 يونيو 2019 06:21 م بتوقيت مسقط

"جواز Ooredoo" يوفر باقات تجوال مميزة للمسافرين

مسقط - الرؤية

تُوفِّر Ooredoo لعملائها خدمات تجوال مميزة من خلال باقات جواز Ooredoo؛ بهدف تمكينهم من البقاء على اتصال دائم أثناء سفرهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال موسم الصيف. وتَضْمَن هذه الباقات استمتاع العملاء بخدمة اتصال متواصلة، وتمكِّنهم من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة دون انقطاع ودون القلق من ارتفاع فاتورتهم الشهرية. وتقدم Ooredoo باقة بيانات ذات قيمة مُضافة خصيصَا لعملائها المتوجهين للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج أو العمرة.

وقد صَمَّمت Ooredoo تشكيلة مميزة من باقات "جواز Ooredoo" لدول مجلس التعاون الخليجي ببيانات ومكالمات بقيمة مُخفضة تتناسب مع مختلف الرحلات، وعلى كافة شبكات الهاتف النقال في المنطقة. وتتضمن الباقات كل من باقة "جواز Ooredoo" اليومية، التي توفر للعملاء 1 جيجابايت من البيانات بقيمة 4 ريالات عُمانية، وباقة "جواز Ooredoo" يومين وتمنحهم 200 ميجابايت من البيانات و10 دقائق مكالمات بقيمة 5 ريالات عُمانية فقط. وتتناسب الباقة الأسبوعية مع احتياجات المسافرين في رحلات طويلة إلى دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تمنحهم 2 جيجابايت من البيانات و30 دقيقة مكالمات بقيمة 10 ريالات عُمانية فقط.

ويُمكن للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية الحصول على 7 جيجابايت من البيانات و30 دقيقة مكالمات بقيمة 10 ريالات عُمانية لمدة 10 أيام عند تفعيل باقة "جواز Ooredoo السعودية". ويجب على العملاء تغيير الشبكة يدويًّا إلى شركة الاتصالات السعودية (STC) أو موبايلي للاستمتاع بالخدمة وضمان عدم ارتفاع التكلفة.

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