أوروجواي يضرب موعدا مع بيرو في ربع نهائي "كوبا أمريكا".. وتشيلي يصطدم بكولومبيا

ريو دي جانيرو - رويترز

أحرزَ إدينسون كافاني هدفا بضربة رأس ليفوز منتخب أوروجواي 1-صفر على تشيلي حامل اللقب، وينتزع صدارة المجموعة الثالثة في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، ليُصبح أوروجواي على موعد مع بيرو في دور الثمانية.

وارتقى مهاجم باريس سان جيرمان إلى كرة عرضية من جوناثان رودريجيز ووضعها برأسه قوية في الدقيقة 82 ليحسم المواجهة التي أقيمت بين فريقين ضمنا التأهل إلى دور الثمانية قبل اللعب معا. وكان كافاني قد تعرض للطرد خلال خسارة أوروجواي 1-صفر أمام تشيلي في دور الثمانية لكوبا أمريكا 2015، بعدما تعرض للاستفزاز من جونزالو خارا، واحتفلت أوروجواي بشكل صاخب عقب الهدف وكأنها حصدت اللقب.

واقتربتْ تشيلي -التي فازت في أول مباراتين على اليابان والإكوادور- من التقدم في النتيجة خلال النصف الثاني عن طريق ضربتي رأس من باولو دياز نحو المرمى، لكن خوسيه خيمنيز مدافع أوروجواي أبعد الكرة من على خط المرمى في التوقيت المناسب.

وحصل لويس سواريز مهاجم أوروجواي على أخطر فرصة في الشوط الثاني حيث انفرد بالمرمى لكنه تأخر في تمرير الكرة إلى أحد زملائه. واقتحم مشجع الملعب قرب النهاية بعد أن اجتاز أفراد الأمن، لكنه توقف بعد تدخل من خارا مدافع تشيلي.

وانتزعت أوروجواي صدارة المجموعة بسبع نقاط، وتراجعت تشيلي إلى المركز الثاني بست نقاط، لتضطر بذلك لخوض مواجهة أصعب في دور الثمانية مع كولومبيا، وهي الوحيدة التي فازت بكل مبارياتها الثلاث.

واحتلت اليابان المركز الثالث برصيد نقطتين بعد التعادل 1-1 مع الإكوادور في نتيجة أطاحت بالمنتخبين خارج المسابقة، بينما تأهلت باراجواي ضمن أفضل منتخبين بالمركز الثالث، رغم أنها حصدت نقطتين فقط في ثلاث مباريات.

أكد أوسكار تاباريز، مدرب منتخب أوروجواي إن المباراة كانت "صعبة ومتكافئة للغاية، لكنها حسمت بفضل عقلية فريقه بالقتال حتى النهاية. وقال تاباريز -خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء بملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو- "أنا راض للغاية. ربما كانت النتيجة لتختلف. في مباراة متكافئة كهذه يمكن أن يحدث أي شيء لكن هذا الفريق يقاتل حتى آخر رمق ويقاتل على كل كرة كما لو كانت الأخيرة". وتابع: "أظهر الفريق أحد مميزات كرة القدم الأوروجوائية.

وواصل: تحسم هذه المباريات المغلقة بالتفاصيل الدقيقة وقد كلفنا الأمر الكثير كي نفوز وأنا سعيد للغاية. كان لقاء متكافئا جدا وحافلا بالندية ومساحات محدودة جدا. أهدرنا عدة فرص لكننا وصلنا أكثر إلى مرمى المنافس، وفي فرص محققة لم نترجمها إلى أهداف.

وكشف تاباريز أنه يفكر الآن في مباراة ربع النهائي أمام بيرو السبت المقبل، لكنه لن يفكر فيها بناء على الهزيمة التي تلقتها أمام البرازيل السبت الماضي بخماسية نظيفة. وأضاف أن مواجهة ربع النهائي ستكون معقدة نظرا لأن بيرو لديها مجموعة اللاعبين التي تأهلت لمونديال روسيا 2018 وهي عناصر جيدة جدا.