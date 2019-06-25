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5 ملايين ريال .. تفاصيل الصفقة الجديدة لـ"عمانتل"

الثلاثاء 25 يونيو 2019 03:48 م بتوقيت مسقط

5 ملايين ريال .. تفاصيل الصفقة الجديدة لـ"عمانتل"

 

الرؤية- نجلاء عبدالعال

أعلنت الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" اليوم عن استحواذها على حصة تقدر بـ40% من شركة مجان للاتصالات "رنة" (شركة مساهمة مغلقة)، وذلك بقيمة 5 ملايين ريال.

وكشفت الشركة- في إفصاح لها عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية- أنها وقعت أمس الاثنين (24 يونيو) اتفاقية مع شركة مجان للاتصالات المتكاملة استحوذت بموجبها على 40% من الشركة.

وأشار البيان الذي جرى نشره قبل بدء جلسة التداولات اليوم الثلاثاء إلى أن الاستحواذ يعكس رؤية الطرفين في فتح آفاق جديدة لنمو الشركتين والذي يجمعهما تاريخ طويل من التعاون المشترك أثمر عنها تقديم منتجات وخدمات تخدم شرائح مختلفة من المشتركين في السلطنة، مضيفا أن الاستحواذ سيعزز التعاون المشترك بين الطرفين لخلق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين والمشتركين.

يشار إلى أن شركة مجان للاتصالات "رنة موبايل" هي أول مشغل للشبكة الافتراضية للهواتف النقالة في السلطنة، وحازت شركة عمان بروناي للاستثمار على حصة الأغلبية في رنة موبايل عام 2012، وهو الوقت الذي كانت تمر فيه الشركة بأزمة مالية، وتمكنت شركة عمان بروناي للاستثمار من إدارة الشركة وتحويلها إلى الربحية- حسب ما ذكرت "عمان بروناي"- حيث تمكنت من توجيه العمليات والتمويل في شركة رنة موبايل ووضعها على المسار الصحيح والتوجه الاستراتيجي، مما ساهم في تحقيق نمو كبير في الإيرادات وفي العوائد وتوسيع قاعدة المشتركين بها. وبالتالي تمكنت شركة عمان بروناي للاستثمار من الخروج بنجاح وبيع حصتها في شركة رنة موبايل في عام 2016.

ورنة مرخص لها من الفئة الثانية بتقديم خدمات إعادة البيع للخدمات المتنقلة في السلطنة، وقد أضافت قبل نحو شهر علامة تجارية جديدة باسم "ريد بول موبايل" تحت نفس الترخيص الصادر لها.

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