انتهاء إصلاح أنبوب المياه بالوطية في وقت قياسي

مسقط - الرؤية

تعرض أنبوب توزيع المياه في منطقة الوطية بمحافظة مسقط للكسر مساء أمس الاثنين، حيث أكد مدير أول التشغيل في الهيئة العامة للمياه ديم المهندس عبدالله بن أحمد العرفاتي، أنه تم إصلاحه دون تسجيل أي بلاغات حول نقص في إمدادات المياه في المناطق التي يغذيها خط المياه المتأثر.

وقال العرفاتي إنه تم التعامل مع هذا الانكسار وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن بديم.

وأضاف أنه تم إصلاح الانكسار في وقت قياسي خلال 18 ساعة بالرغم من صعوبة موقع العمل ووجود العديد من الخدمات اﻻخرى كخطوط كهرباء واتصاﻻت وغيرها. حيث باشرت الفرق المختصة بديم أعمال الصيانة والتأهيل للأنبوب، وتم قطع الأنبوب المتأثر الذي هو من نوعية الحديد المطاوع والمصمم لاحتمال ضغط 40 باراً بحجم 600 ملم واستبداله بأنبوب آخر

وحول المناطق التي يغذيها هذا الخط قال مدير أول التشغيل بمسقط إنه يغذي كلاً من الوطية وحلة السد ووادي عدي والحمرية وأجزاء من روي.