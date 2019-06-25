شفشاون المغربيّة تحتفي بـ"هواة الخشبة" العُمانية

تشارك فرقة مسرح هواة الخشبة بمهرجان ربيع الأطفال الدولي بشفشاون بالمملكة المغربية خلال الفترة 26 إلى 30 من الشهر الجاري، حيث ستقوم الفرقة بعرض مسرحيتها «بنت الصياد» يوم السبت القادم بدار الشباب بشفشاون.

الجدير بالذكر بأن هذه المشاركة جاءت بطلب مباشر من مدير المهرجان بعد مشاهدته العرض بنت الصياد في مهرجان الربيعي الدولي بالناظور، حيث تلقت الفرقة أكثر من دعوة رسمية من قبل مهرجانات متعددة تقام في المملكة المغربية خلال هذا العام، وذلك نظير ما قدمه العرض- بنت الصياد- في مهرجان الربيعي الدولي لمسرح الطفل بالناظور في دورته الـ22 بالمملكة المغربية، وما تحصّل عليه من جوائز، منها جائزة أفضل ممثلة منا بالمناصفة بين علياء البلوشية وغالية السيابية، وجائزة أفضل ممثل لعبد الله الحراصي، وأفضل سينوغرافيا لعماد الحراصي، وأفضل نص لكاتبه عبد الرزاق الربيعي.

وتحكي مسرحية «بنت الصياد» عن فتاة جميلة تعيش مع والدها الصياد، وزوجته، وابنتها، التي تتمتع بقسط متواضع من الجمال، تلك الفتاة (جوهرة) تتمتّع بموهبة هي عندما تضحك تتساقط اللآلئ من فمها، وعندما تبكي تتساقط الأمطار، فينتشر صيتها حتى يصل الى مسامع الحاكم الذي يطلب يدها من والدها، فيوافق على الفور، وفي يوم العرس تحدث العديد من المفارقات، والوقائع المشوقة، وإضاف الأستاذ والشاعر عبدالرزاق الربيعي- كاتب المسرحية- يستند العرض على حكاية من الموروث الشعبي العماني، باثّا العديد من الرسائل التربويّة، والجماليّة يقوم على توظيف المادة الفلكلوريّة بصيغ وقوالب جاذبة للمتلقي.

وتعد الدورة هذه من مهرجان ربيع الأطفال الدولي هي الدورة السابعة، والذي تقيمه جمعية ألوان للثقافة والفنون، حيث يضم عروضا مسرحية وفلكلورية وورش متخصصة للأطفال، ويشارك بالمهرجان كل من (إسبانيا، تونس، إيطاليا، سلطنة عُمان، العراق، الجزائر، والمغرب. حيث سيكون حفل افتتاح المهرجان يوم الخميس ٢٧ من الشهر الجاري ويختتم يوم الأحد ٣٠ من يونيو ويقام في القلعة القديمة في مدينة القديمة بشفشاون. وتصاحب المهرجان عروض متنوعة ستقام في فضاءات المدينة.

قال خليفة الحراصي رئيس الفرقة و مخرج المسرحية عن مشاركة الفرقة: «مهرجان ربيع الأطفال لا يقل اهتماماً عن أي مشاركة لنا دولية أو محلية، جميعها محط اهتمام كبير لدينا، لذلك تجدنا نستعد قبل المشاركة بوقت كافي ونسعى لتطوير القدرات والإمكانيات الأدائية لدى الممثلين وتطوير العمل من جميع النواحي الفنية والبصرية، علما بأن هذا المهرجان لا توجد به جوائز وإنما هو عبارة عن مشاركات دولية يتم اختيار العروض المشاركة بدقة وذلك بعد ان يتم تقييم جميع العروض التي تود المشاركة من قبل اللجنة المشاهدة».

وأضاف: «هناك اهتمام كبير من قبل طاقم العمل حرصا منهم لتقديم عرض احترافي وظهور بمهنية عالية، حيث سيتم عمل معرض مصاحب للعرض المسرحي يحتوي على كتيبات تعريفية بأهم أعمال الفرقة وإنجازاتها وأيضا كتيب عن مسرحية «بنت الصياد» وكما يوجد أيضا بالمعرض كتيبات تعريفية وخرائط عن السلطنة وأهم المواقع السياحية بها».