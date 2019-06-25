إشادات واسعة بمبادرة "عُمان أفينيوز مول" الخيرية



مسقط – الرؤية

حظيت مبادرة "انشروا نور السعادة" الخيرية التي أطلقها عُمان أفينيوز مول تماشياً مع روح شهر رمضان المبارك، بالثناء من مختلف قطاعات المجتمع. ورحب رعاة المركز التجاري بالمبادرة التي ركزت على "رعاية تعليم الطفل" بالتعاون مع جمعية دار العطاء، المؤسسة الخيرية العمانية الشاملة، بهدف نشر رسالة العطاء والرعاية والمشاركة تجسيدا للشهر الكريم.

وجمع عُمان أفينيوز مول مبلغًا قدره 2034 ريالاً عُمانيا من خلال المبادرة، وتمّ تقديم تبرعات بقيمة 1000 ريال عُماني في مركز التبرع المخصص لدار العطاء، وتم جمع 1034 ريالا عُمانيا في مركز خدمة العملاء في المركز التجاري وساهم عُمان أفينيوز مول بـ100 بيسة لكل فاتورة تم تقديمها إلى مكتب خدمة العملاء. وتم التبرع بالعائدات التي تم جمعها كجزء من المبادرة إلى دار العطاء للاستثمار في دعم برنامج تعليم الأطفال. وتدعم المساهمة المقدمة تعليم ورعاية 250 طفلاً لمدة عام.

وقال جوجي جورج، المدير العام للتطوير والتأجير في مجموعة اللولو الددولية: نقدر الثناء الذي تلقيناه من جميع الجهات على هذه المبادرة الهامة للغاية التي تدعم التعليم. ويسرنا تحقيق الحملة لهذا النجاح الكبير. ولقد شرعنا في هذه المبادرة إدراكاً لحقيقة أنّ الأطفال يمثلون مستقبلنا، والتعليم يمثل استثماراً قيماً للغاية يمكن أن تقوم به الشركة. ولا يزال التعليم يمثل تجربة عالمية يمكن للجميع أن يتصل بها ونعتقد أنّ توفير فرص تعليمية للأطفال أمر حيوي لأنّه يساعدهم على الوصول إلى أعلى إمكانياتهم.

وأضاف: نفخر بالتعاون مع المنظمة الخيرية المحترمة دار العطاء التي تعمل بجد لضمان حصول الأطفال المحتاجين على الموارد التعليمية اللازمة لممارسة حياة أفضل. ونشكر زبائننا لتحويلهم كل إيصال الشراء في عُمان أفينيوز مول إلى تبرع بقيمة 100 بيسة لتعليم الأطفال في مكتب خدمة العملاء لدينا. سنستمر في تركيز جهودنا على دعم القضايا المهمة لخلق تأثير أكبر.