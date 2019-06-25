الثلاثاء, 25 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

طلاب "جيوتك" يجتازون تمرين "SAP" المعترف به دوليًا

الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

طلاب "جيوتك" يجتازون تمرين "SAP" المعترف به دوليًا


مسقط – الرؤية

تم اعتماد مجموعة مؤلفة من 25 طالبا ينتمون للجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان "جيوتك" من أقسام أكاديمية مختلفة لتطبيق "حل ذكاء الأعمال". واجتاز طلاب جيوتك الامتحان المعترف به دوليًا كمستشار SAP بمستوى مشارك.
وتعد SAP شركة عالمية رائدة في مجال رقمنة المؤسسات في ألمانيا، حيث تم تدريب الطلاب على هذه الشهادة خلال SAP Bootcamp في وقت سابق من هذا العام. وتم تقديم المبادرة إلى جيوتك بواسطة هايدروز موسين مديرة التدريب في مؤسسة عمان لخدمات التعليم في سبتمبر 2018. وقالت: ندعم خريجينا في تأسيس شركاتهم الخاصة من خلال رعاية عقلية رواد الأعمال لديهم وSAP Consultants حيث إنهم المستشارون الموثوقون لعملائنا.
ووفقًا لـ SAP فإن 98٪ من أفضل 100 علامة تجارية ذات قيمة في العالم هم عملاء SAP وحوالي 80٪ من إيرادات المعاملات في العالم تمس نظام SAP مما يعني أن الموثوقية في حصول طلاب جيوتك على عمل ثابت مع مهارات SAP الإضافية يأتي بدرجة عالية، ومن بين الحلول الأخرى، يمكّن نظام ERP الخاص الشركات في جميع أنحاء العالم من اقتناص الفرص في عالم اليوم الرقمي. ويساعد البرنامج الموظفين على إدراك كفاءاتهم ومهاراتهم وتطوير مهارات إضافية ضرورية في بيئة رقمية.
ويهدف ذلك إلى توعية الطلاب بكيفية عمل المنظمات على SAPوكيفية تعيين العمليات التشغيلية ورقمنتها، حيث تم تصميم SAP لمعالجة مشكلة البطالة بين الشباب في جميع أنحاء العالم من خلال برنامج الدراسة المزدوجة، وهو أمر مثير للاهتمام بشكل خاص، حيث إن SAP تلمست دعم خريجي GUtech في العثور على وظائف ضمن SAP Ecosystem وبالتالي توفر النظام البيئي مع المواهب المناسبة.
وقات طاهرة البلوشية -طالبة من تخصص العلوم اللوجستية في جيوتك- تتطلب "شركتي الرئيسية" اللوجستية فهمًا عميقًا للعمليات التشغيلية والأنشطة ذات الصلة تحت مظلة اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد. ومنذ أن علمت عن اتجاهات التكنولوجيا الذكية الجديدة في السوق مع SAP أشعر أنني على استعداد لتجربة ومعرفة المزيد حول ما يحدث خلف جدران شركات الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد الكبيرة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف سميث الذي يدرس تخصص بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية والخدمات في جيوتك: تعلمت كيف يتم ربط مختلف الوحدات والإدارات في الشركة بطريقة فعالة ومبسطة، مما يتيح لي لمحة شاملة عن عملية الأعمال الحديثة بأكملها. أنا ممتن للغاية للفرصة التي أتاحتها لي جيوتك، وأتطلع إلى ممارسة معرفتي الجديدة ومهاراتي في المستقبل".

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 مارس 2015

ليبيا: حفتر قائدا لجيش الحكومة المعترف بها دوليا

المزيد

05 ديسمبر 2017

السلطنة تحصل على المركز الثاني دوليا في معدل أداء طلاب المدارس

المزيد

27 يناير 2016

"جيوتك" تنظم أول معرض لرواد الأعمال من طلاب الجامعة

المزيد

20 مارس 2016

طلاب "جيوتك" يشاركون في دورة دولية حول الحجر الجيري بألمانيا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التراث" تنهي المرحلة الخامسة من أعمال ترميم مدينة قلهات الأثرية

المحليات - ثقافة

"السياحة" تطلق حملة توعوية متعددة الوسائط لزوار موسم الخريف في ظفار

عمان - سياحة عمان

6 جهات توقع برنامج تعاون لتأسيس شركات مبتكرة من الكليات التقنية والمهنية

الاقتصاد - محلي

"طيران السلام" يعزز أسطوله بثالث طائرة من "إيرباص"

الاقتصاد - محلي

أكثر من 9.87 ألف جيجاوات في الساعة إنتاج السلطنة من الكهرباء بنهاية أبريل 2019

الاقتصاد - محلي

"القبول الموحد" يعلن نتائج الفرز التجريبي .. الإثنين

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة