طلاب "جيوتك" يجتازون تمرين "SAP" المعترف به دوليًا



مسقط – الرؤية

تم اعتماد مجموعة مؤلفة من 25 طالبا ينتمون للجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان "جيوتك" من أقسام أكاديمية مختلفة لتطبيق "حل ذكاء الأعمال". واجتاز طلاب جيوتك الامتحان المعترف به دوليًا كمستشار SAP بمستوى مشارك.

وتعد SAP شركة عالمية رائدة في مجال رقمنة المؤسسات في ألمانيا، حيث تم تدريب الطلاب على هذه الشهادة خلال SAP Bootcamp في وقت سابق من هذا العام. وتم تقديم المبادرة إلى جيوتك بواسطة هايدروز موسين مديرة التدريب في مؤسسة عمان لخدمات التعليم في سبتمبر 2018. وقالت: ندعم خريجينا في تأسيس شركاتهم الخاصة من خلال رعاية عقلية رواد الأعمال لديهم وSAP Consultants حيث إنهم المستشارون الموثوقون لعملائنا.

ووفقًا لـ SAP فإن 98٪ من أفضل 100 علامة تجارية ذات قيمة في العالم هم عملاء SAP وحوالي 80٪ من إيرادات المعاملات في العالم تمس نظام SAP مما يعني أن الموثوقية في حصول طلاب جيوتك على عمل ثابت مع مهارات SAP الإضافية يأتي بدرجة عالية، ومن بين الحلول الأخرى، يمكّن نظام ERP الخاص الشركات في جميع أنحاء العالم من اقتناص الفرص في عالم اليوم الرقمي. ويساعد البرنامج الموظفين على إدراك كفاءاتهم ومهاراتهم وتطوير مهارات إضافية ضرورية في بيئة رقمية.

ويهدف ذلك إلى توعية الطلاب بكيفية عمل المنظمات على SAPوكيفية تعيين العمليات التشغيلية ورقمنتها، حيث تم تصميم SAP لمعالجة مشكلة البطالة بين الشباب في جميع أنحاء العالم من خلال برنامج الدراسة المزدوجة، وهو أمر مثير للاهتمام بشكل خاص، حيث إن SAP تلمست دعم خريجي GUtech في العثور على وظائف ضمن SAP Ecosystem وبالتالي توفر النظام البيئي مع المواهب المناسبة.

وقات طاهرة البلوشية -طالبة من تخصص العلوم اللوجستية في جيوتك- تتطلب "شركتي الرئيسية" اللوجستية فهمًا عميقًا للعمليات التشغيلية والأنشطة ذات الصلة تحت مظلة اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد. ومنذ أن علمت عن اتجاهات التكنولوجيا الذكية الجديدة في السوق مع SAP أشعر أنني على استعداد لتجربة ومعرفة المزيد حول ما يحدث خلف جدران شركات الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد الكبيرة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف سميث الذي يدرس تخصص بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية والخدمات في جيوتك: تعلمت كيف يتم ربط مختلف الوحدات والإدارات في الشركة بطريقة فعالة ومبسطة، مما يتيح لي لمحة شاملة عن عملية الأعمال الحديثة بأكملها. أنا ممتن للغاية للفرصة التي أتاحتها لي جيوتك، وأتطلع إلى ممارسة معرفتي الجديدة ومهاراتي في المستقبل".