بالفيديو.. اختراع غسالة لغسل الشعر!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

الآن بإمكان الجميع غسل الشعر بدون تحريك عضلة واحدة! فقد اخترع مبتكر صيني جهازا فريدا للأشخاص الذين يجدون مشقة في غسل شعرهم، وقام بنشر فيديو على موقع Weibo لتوضيح كيف يعمل الجهاز.

وأوضح المخترع أن غسل الشعر يستغرق الكثير من الوقت والطاقة، لكن في نفس الوقت يجب الحفاظ على صحة الشعر غبر غسله بطريقة معينة. وكان هذا مصدر إلهام له لإنشاء غسالة أوتوماتيكية للشعر (والوجه)، إضافة إلى وجود مصفف شعر محوسب.

وعلى مستخدم هذه الألة أن يضع مشبك على أنفه ووضع أنبوب التنفس البلاستيكي في فمه. ثم يقف المستخدم رأسا على عقب بينما يستند كتفيه على دعامتين ورأسه في خزان أسطواني بلاستيكي مع وجود أنبوب بلاستيكي معلق بالخارج للتنفس. وبعد تشغيل الغسالة يبدأ الخرطوم البرتقالي المطاط في ملء الخزان بالماء. قد يبدو الجهاز غير عملي ولكنه رائع للأشخاص الكسالى في غسل شعرهم!