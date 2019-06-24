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فصل امرأة من عملها لسبب غريب!

الإثنين 24 يونيو 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

فصل امرأة من عملها لسبب غريب!

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

لقد تطورت وسائل الاتصال بين الأشخاص مع التقدم المطرد للتكنولوجيا. فقد كانت أجهزة الفاكس من أكثر الطرق شيوعا للتواصل في مكان العمل. ولكن الآن في عام 2019 يشعر الأفراد بالراحة في استخدام الهواتف الذكية التي مكنتهم من إرسال رسالة في ثوان!

ومع الوقت شعر الناس أن تطبيقات المراسلة الفورية- مثل الواتس اب- لم تكن سريعة بما فيه الكفاية، لذلك لجأ المعظم إلى استخدام الايموجي (الرموز التعبيرية) لنقل رسالتهم مع تبرير البعض أن استخدام هذه الرموز يساعدهم على التعبير عن مشاعرهم بشكل أفضل.

ولكن يعتقد البعض أن استخدام الرموز غير مناسب في مكان العمل. واجهت موظفة في مدينة تشانغشا بوسط الصين مشكلة كبيرة عندما استجابت لرسالة مديرها برمز تعبيري "موافق" على تطبيق المراسلة الفورية ويي تشات حسبما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست. فقد طلب منها المدير في شات جماعي بإحضار بعض الأوراق إلى الاجتماع وردت عليه برمز تعبيري "موافق". غضب المدير لهذا الرد وقام بفصلها من عملها!

شعرت الموظفة بأن المدير بالغ في رد فعله كثيرا ووافقها زملائها على ذلك. وبعدها أرسل المدير إعلانا رسميا للشات الجماعي مصرا على أن يستجيب الجميع بالكتابة وليس بالتعبيرات الرمزية عند الرد على الرسائل.

وتم تحميل لقطات من المحادثة بين الموظفة والمدير على موقع المدونات الصغيرة Weibo وحصل على 280 مليون مشاهدة مع وجود دعم كبير للموظفة.

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