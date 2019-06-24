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"مكتبة السندباد" تغذي معارف الصغار في متحف الطفل

الإثنين 24 يونيو 2019 07:58 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

نظّمت مكتبة السندباد المتنقلة للأطفال حلقة قرائية في متحف الطفل، في إطار أهداف المكتب لتثقيف الأطفال وتشجيعهم على القراءة والاطلاع بأسلوب ترفيهي تعليمي.

وقدّمت بُثينة بنت عبدالله الفوريّة مشرفة المكتبة حلقة قرائية؛ حيث قرأت للأطفال قصّة "كائنات وأشياء" للكاتبة العمانية بسمة الخاطرية وهي قصة ضمن سلسلة علمية غنية بالمعلومات والمعارف العلمية الشيّقة، معروضة بأسلوب حواري ممتع ومصحوبة بمجموعة من الرسوم المدهشة التي توسع مدارك الطفل، وتزيد فهمه للعالم المحيط به.

وإلى جانب القراءة، تناولت الحلقة أهميّة القراءة للأطفال وتشجيع الأطفال على اقتناء الكتب واستغلال أوقات فراغهم بالقراءة والبحث والاطلاع، ومسابقة للأطفال لقياس مدى فهمهم للقصة.

وتأمل مكتبة السندباد المتنقلة للأطفال من خلال زياراتها وتجوالها لمحافظات وولايات السلطنة أن تنشر حب القراءة لدى الأطفال من خلال الحلقات القرائية والأنشطة المصاحبة لها وتواجد المكتبة المتنقلة برفوفها المحملة بمئات الكتب من شأنه أن يُشجّع الطفل على اقتناء الكتاب وقراءته.

يُشار إلى أنَّ مكتبة السندباد المتنقلة للأطفال، مبادرة معرفية أطلقتها جريدة "الرؤية"، بهدف نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة في نفوس النشء.

وتقدم المكتبة خلال جولاتها بربوع السلطنة، مجموعة من الكتب الشيقة التي كتبت خصيصا للأطفال، فضلاً عن المسابقات الترفيهية والثقافية المختلفة التي تصاحب المكتبة، والهدايا التذكارية للمشاركين من الأطفال.

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