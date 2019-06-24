"الإحصاء والمعلومات": 624 وظيفة للمواطنين بالقطاع الخاص في مايو.. وأفق الأجور أعلى من "الحكومي"

- 4875 مواطنا ومواطنة زيادة خلال 5 أشهر

- انخفاض عدد الوافدين في مايو بأكثر من 27 ألفا

الرؤية – نجلاء عبدالعال

أكدت البيانات الواردة في النشرة الإحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن القطاع الخاص لا يزال يستوعب العدد الأكبر من المواطنين العاملين، حيث وفر خلال مايو الماضي 624 وظيفة جديدة للعمانيين ليصل إجمالي المؤمن عليهم من العمانيين في القطاع الخاص إلى 258,536 مواطن ومواطنة، وبذلك يصبح عدد الذين توفرت لهم فرص عمل ثابتة في القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري 6404 من العمانيين.

ومقارنة بآخر بيانات متوفرة عن رواتب المؤمن عليهم في صناديق التقاعد الحكومية - الخدمة المدنية، ديوان البلاط السلطاني، البنك المركزي- فإن إجمالي المواطنين المؤمن عليهم فيها يبلغ 201,244 مواطن، وهو ما يعني أن القطاع الخاص يوفر 55 ألف وظيفة للمواطنين أكثر من القطاع الحكومي.

وفي مجال الأجور فإن أفق الرواتب العالية في القطاع الخاص أعلى من الحكومي؛ طبقا لما أظهرته الجداول، حيث تبين أن الذين يحصلون على رواتب أكثر من 2000 ريال من الموظفين في القطاع الخاص يبلغ عددهم 13.67 ألف مواطن ومواطنة في نهاية مايو الماضي، وسجلت هذه الشريحة من الرواتب انضمام 2046 موظفا جديدا خلال الأشهر الخمس الماضية، وحسب البيانات من صناديق التقاعد الحكومية فإن شريحة الرواتب 2000 ريال فأكثر يبلغ عدد المؤمن عليهم فيها 3448 مواطنا فقط.

وقد ارتفع عدد سكان السلطنة ليصل بنهاية مايو الماضي إلى 4 ملايين و667 ألفا و289 نسمة، منهم 2 مليون و649 ألفا و857 مواطن ومواطنة، وزاد عدد سكان السلطنة من المواطنين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو 4875 مواطن ومواطنة، وسجل عدد الوافدين من سكان السلطنة أقل نسبة له في أكثر من عامين حيث بلغت النسبة إلى إجمالي السكان 43.2%، وانخفض عدد الوافدين خلال مايو وحده بأكثر من 27.77 ألف وافد ووافدة.

وعلى جانب آخر زاد عدد السيارات المسجلة خلال شهر مايو على 1.176 مليون سيارة من إجمالي نحو 1.517 مليون مركبة مسجلة بالسلطنة بنهاية مايو، أما خطوط الهواتف المتنقلة فقد بلغ عددها بنهاية مايو أكثر من 6.6 مليون خط، وهو ما يمثل نسبة 141% إلى إجمالي عدد سكان السلطنة.