الإثنين, 24 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
45 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

شاهد بالفيديو.. هدف خيالي في الدوري الماليزي

الإثنين 24 يونيو 2019 06:05 م بتوقيت مسقط

شاهد بالفيديو.. هدف خيالي في الدوري الماليزي

سجل الفرنسي هيرولد جولون مدافع فريق بهانج الماليزي تسديد مخالفة من قبل منتصف الملعب لتسكن في شباك المنافس، في لقطة لم يتخيلها حتى القائمون على مسلسل "كابتن ماجد" الشهير.

ولم تصدق الجماهير المتواجدة في الملعب أن تسديدة مدافع بلاكبيرن وميدلزبره السابق هزت الشباك في الوقت بدل الضائع من مباراة بكأس ماليزيا.

وقرر جولون (31 عاما) على ما يبدو أن يجرب حظه قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، وفريقه كان متقدما بالنتيجة على منافسه بيراك 2-1، ليسجل جولون الهدف الثالث وتنتهي المباراة بفوز بهانج 3-1.

الكرة التي انطلقت كالصاروخ ارتفعت ثم سقطت في قلب المرمى، وعجز حارس المرمى عن التصدي لها.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 سبتمبر 2018

عماني يسهم في فوز فريقه ببطولة الدوري الماليزي

المزيد

02 مارس 2019

بالفيديو.. شاهد أسرع هدف في الدوري الإسباني

المزيد

25 أغسطس 2018

بالفيديو..عرض خيالي من محمد بن سلمان للأسد

المزيد

23 أبريل 2019

بالفيديو.. هدف خيالي عابر للقارات بقدم عراقية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

جامعة السلطان قابوس تدشن برنامج "المستكشف الناشئ" لتعزيز المعارف الأكاديمية لدى الطلاب

المحليات - تعليم

البكري يُطلع ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص على البرنامج الوطني للتطوير القيادي "اعتماد"

الاقتصاد - محلي

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

الشبيبي يوقع اتفاقية لتطوير الخدمات الإلكترونية لـ"الإسكان".. وتفعيل المنصة بنهاية 2020

الاقتصاد - محلي

جلستان لـ"الشورى" خلال الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة رغبات الأعضاء

عمان - الدولة والشورى

بدء التشغيل التجاري لـ"كهرباء عبري" بإشراف عماني 100%

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة