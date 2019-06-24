شاهد بالفيديو.. هدف خيالي في الدوري الماليزي

سجل الفرنسي هيرولد جولون مدافع فريق بهانج الماليزي تسديد مخالفة من قبل منتصف الملعب لتسكن في شباك المنافس، في لقطة لم يتخيلها حتى القائمون على مسلسل "كابتن ماجد" الشهير.

ولم تصدق الجماهير المتواجدة في الملعب أن تسديدة مدافع بلاكبيرن وميدلزبره السابق هزت الشباك في الوقت بدل الضائع من مباراة بكأس ماليزيا.

وقرر جولون (31 عاما) على ما يبدو أن يجرب حظه قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، وفريقه كان متقدما بالنتيجة على منافسه بيراك 2-1، ليسجل جولون الهدف الثالث وتنتهي المباراة بفوز بهانج 3-1.

الكرة التي انطلقت كالصاروخ ارتفعت ثم سقطت في قلب المرمى، وعجز حارس المرمى عن التصدي لها.