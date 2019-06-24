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الإعلان عن نتائج الفرز التجريبي لطلاب الدبلوم .. الاثنين المقبل

الإثنين 24 يونيو 2019 02:57 م بتوقيت مسقط

الإعلان عن نتائج الفرز التجريبي لطلاب الدبلوم .. الاثنين المقبل

مسقط - الرؤية

قال مركز القبول الموحد، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الفرز التجريبي لطلبة دبلوم التعليم العام يوم الاثنين المقبل، وذلك بناءً على درجات الطلبة في الفصل الدراسي الأول واختياراتهم من البرامج الدراسية في مرحلة التسجيل والتي امتدت من الأول من شهر إبريل المنصرم وحتى الأول من شهر يونيو الحالي.

ويهدف الفرز التجريبي إلى تعريف الطلبة بالبرامج التي يمكن أن يقبلوا بها، ومدى أهمية ترتيب البرامج الدراسية في النظام الإلكتروني ترتيبًا واعيًا وبمشاركة ولي الأمر؛ حيث إن النظام مصمم على إعطاء الطالب أفضل برنامج دراسي يستحقه حسب ترتيبه من الاختيارات

وأثبتت إحصائيات المركز حول الفرز التجريبي للعام الأكاديمي 2018م/2019م، فقد جاءت أعداد الطلبة الذين توقع المركز حصولهم على عروض لمقاعد دراسية في الفرز التجريبي مساوية تقريبًا للذين حصلوا فعليًا على عروض دراسية في الفرز الأولـ، كما حصل الكثير منهم على العرض نفسه.

 

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