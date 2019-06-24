

أريج سعود | سوريا

- أخبريني !

متى سأحبّكِ

كما يفعلُ المجانين ؟

- أخبرني

كيف تسيلُ قطراتُ الملحِ

بينَ جلدِكَ و القميصِ ...

وأنا أخبرك !

و كيفَ يثبتُ الزّرُّ ذو الفمْ

على ذاتِ النَّغمِ

وَ لا تتوقَّفُ الأزرارُ عندَ فمي عن التّمدُّدِ

و سأخبرُك !

……

ثمّةَ فائضٌ منَ الخرابِ في المدينة

و فائضٌ أكبر

في سريري

حين تتجرّأُ على الضّحكِ بصوتٍ عالٍ

فقط حينها

ستلحظ كم أنّ ذاكرتي مهترئة

حيثُ لا أميّزُها ضحكتك

عن لونِ رغبتي العطشى

لشربِك !

رغمَ الخراب

……

لو أنّني فقط

أتّكئُ على جانبِك الأيمنِ

و أتلو تعاويذَ جدّتي للحسد

لربّما حينها

تنبتُ على نصفِك عرائشُ تظلّلُ هروبي

من قطيعِ العقلاءِ

أهشُّ بعصايَ على قلبٍ و عقلٍ

أبيعُ سعيدةً - لشيطانِ الشّعرِ - روحي

لايهمّ إن كانت موسيقاهُ أعلى

شيطاني

فحبّنا لا محالة

سيثمر شمساً تزيّنُ موجَ شَعري

إن هبّت عليه من لدُنْكَ ، ريحٌ

علقتْ بكلِّ يُسرٍ في الموجِ

أصابعُك

و أخبرَتْكَ العواصفُ جيّداً

كيف تحبّني ..

كما يفعلُ المجانين