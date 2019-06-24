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انطلاق البرنامج الصيفي الأول للجنة ذوي الإعاقة السمعية بجنوب الباطنة

الإثنين 24 يونيو 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

انطلاق البرنامج الصيفي الأول للجنة ذوي الإعاقة السمعية بجنوب الباطنة

 

مسقط - الرؤية
أطلقتْ الجمعية العُمانية لذوي الإعاقة السمعية -مُمثلة في لجنة الجمعية بمحافظة جنوب الباطنة- أولَى مُبادراتها الصيفية في تأهيل وتدريب الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع على النطق والتخاطب، والتي تعدُّ من أولى البرامج المنفذة ضمن البرنامج الصيفي بالمحافظة.
وتهدفُ المبادرة إلى إكساب وتنمية الأطفال على النطق والكلام؛ من خلال البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب المدارس، والذي تُنفِّذه الجمعية -بالتعاون مع جمعية إحسان- ويدعم البرنامج تنمية المهارات للطلاب وصقلها وبناء قدراتهم وتعزيز الثقة والاعتماد على أنفسهم. كما يُشارك في البرنامج عددٌ من الفتيات الصم الفنيين القائمين على استغلال وقت فراغ الأطفال الصم بتعليمهم العديد من المهارات؛ منها: حفظ القران الكريم، وتعزيز القدرات اللغوية، والمهارات الفنية. ويستضيفُ البرنامج أكثر من 25 من الطلاب الصم ومن مختلف الأعمار.
وأثنتْ مريم بنت خلف الهلالية رئيسة لجنة الجمعية بمحافظة جنوب الباطنة، على التفاعل الكبير الذي لاقاه البرنامج والحماس من المشاركين وأولياء الأمور، وقالت: لأول مرة في المحافظة شارك هذا العدد، وكان من الممكن أن يتزايد العدد أكثر من ذلك، لكن صعوبة توفير وسائل نقل لدى البعض ممن يقطنون في المناطق الجبلية حالت دون ذلك، لكن تنفيذ البرنامج في حد ذاته يعد إنجازا سنعمل على الحفاظ عليه، وتنفيذ المزيد من البرامج التي تعمل على تطوير وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع في المجتمع.
وأكد يوسف بن محسن اللمكي رئيس فرع جمعية إحسان بالمحافظة، تضافُر الجهود للارتقاء بفئات المجتمع، وقال إنَّ للجمعيات الخيرية دورًا كبيرًا وفاعلًا في تنمية قدرات فئات المجتمع، مشيرا إلى أن التعاون القائم مع الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية يسهم في الارتقاء بالمجتمع.
يُشار إلى أن لجنة الجمعية بمحافظة جنوب الباطنة نفذت العديد من المناشط والفعاليات منذ اشهارها أواخر العام الماضي، وتسعى إلى تنفيذ برامج أخرى وفق الخطة السنوية لها.

 

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