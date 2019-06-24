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توجه وطني نحو التحوّل الرقمي

الإثنين 24 يونيو 2019 08:21 ص بتوقيت مسقط

توجه وطني نحو التحوّل الرقمي

في بادرة منشودة تعدُّ نموذجًا وتطبيقا عمليا على مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وقعت وزارة الإسكان أمس اتفاقية مع شركة بهوان سايبرتك؛ تقضي بتطوير الخدمات الإلكترونية لوزارة الإسكان،

وبناءً على هذه الاتفاقية التي تأتي ضِمْن مُبادرات عُمان الرقمية والحكومة الإلكترونية سيتم إنشاء منصّة تحتوي أكثر من 60 خدمة إلكترونية تغطي معظم خدمات الوزارة في مجالات التخطيط والمساحة والأراضي والسجل العقاري والإسكان الاجتماعي والتطوير العقاري، وخدمات المراجعين.

ومن المؤمل أن يتم تفعيل هذه المنصة بحلول أواخر العام 2020م عبر قنوات متعددة؛ منها: موقع الوزارة على الشبكة العالمية، وتطبيقات الهواتف الذكية؛ الأمر الذي بدوره سينعكس على تجويد الخدمة المقدمة للمراجعين وتسريعها؛ حيث بإمكانهم -على سبيل المثال لا الحصر-  تسريع استخراج الرسومات المساحية (الكروكي) واعتمادها بصورة سريعة ومباشرة دون الحاجة لمراجعة الوزارة، كما سيكون في مقدور المراجعين أيضا الاطلاع على الأملاك الخاصة بهم بصورة مباشرة، وسيتم في مجال الإسكان الاجتماعي تفعيل التكامل الإلكتروني مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة من خلال ربط قواعد البيانات دون الحاجة لمراجعة المواطن للوزارة. إضافة إلى تفعيل خدمة تتبع حركة المعاملات، وإنشاء مركز اتصال موحد (كول سنتر) يعمل على فترتين صباحية ومسائية للرد على مختلف الاستفسارات.

إنّ المشروع يترجم أهداف الحكومة الرشيدة في مواصلة دعم التوجه الوطني نحو التحوّل الرقمي، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة من كل المؤسسات الحكومية وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

ومؤكد أنّ الاتفاقية لن تكون الأولى من نوعها فستتبعها اتفاقيات ومشاريع تقنية أخرى؛ ستمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة في السلطنة، والتي تسعى في مجملها لتطوير الخدمات الإلكترونية وتذليلها بما يوفر الوقت والجهد الكبير على المراجعين، ويضمن خدمة مقدمة ذا جودة عالية.

 

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