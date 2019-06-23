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يستهدف رفع نسب التعمين في الوظائف الإشرافية العليا

البكري يُطلع ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص على البرنامج الوطني للتطوير القيادي "اعتماد"

الأحد 23 يونيو 2019 08:20 م بتوقيت مسقط

البكري يُطلع ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص على البرنامج الوطني للتطوير القيادي "اعتماد"

 

مسقط - الرؤية

التقَى مَعَالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، أمس، مجموعةً من أعضاء مجالس إدارة وممثلي عدد من كبرى الشركات العاملة في القطاع الخاص؛ لتعريفهم بالبرنامج الوطني للتطوير القيادي وتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص (اعتماد) المُزمّع إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وأشار معاليه إلى أن برنامج "اعتماد" هو إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل؛ وذلك ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، ويهدف لتطوير المهارات القيادية لعشرة آلاف كادر وطني من العاملين بالقطاع الخاص السنوات القادمة ضمن برنامج تدريبي قيادي بمستويات عالمية، ومن ثمَّ تمكينهم في الوظائف الوسطى والعليا بمؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح معاليه أن "اعتماد" يجسد شراكة حقيقية بين القطاعين، فالحكومة تقوم بتمويل وإدارة البرنامج لتطور الكوادر العمانية قياديا وتسليحها بمهارات يحتاجها سوق العمل، وفي المقابل هي فرصة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على تأهيل وتدريب لكوادرها العمانية لتصبح قادرة على الإمساك بزمام الوظائف القيادية في هذه المؤسسات، وهو ما يضمن استدامة أطول لأعمالها.

وقدَّم سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص "اعتماد"، عرضًا مرئيًّا؛ استعرض فيه خطة البرنامج، لافتا إلى أن فكرة برنامج "اعتماد" جاءت نتيجة الملاحظات التي وردت من القطاع الخاص في مختبر سوق العمل والتشغيل بـ"تنفيذ" عن وجود نقص في الكفاءات العمانية في الإدارات الوسطى والعليا، إضافة إلى نقص في البرامج التدريبية المتخصصة في القيادة، والتي من دورها تأهيل المواطنين بالمهارات اللازمة ليتولوا تلك الوظائف، وهنا يأتي "اعتماد" ليخرِّج كفاءات عمانية في مجال الإدارة والقيادة، مُضيفًا أن "اعتماد" يهدف لزيادة مضاعفة عدد العمانيين العاملين في تلك الوظائف.

وتنفذ المسار التعليمي للبرنامج مؤسسة "تكاتف" بالشراكة مع "مركز القيادة الإبداعية" CCL، والتي تُعّد من أبرز المراكز التدريبية في مجال القيادة وتعليم المديرين التنفيذيين، ويعمل في أكثر من 160 دولة منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي.

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