127 طالبًا ببرنامج "المستكشف الناشئ" بجامعة السلطان قابوس

مسقط - الرؤية

انطلقت، أمس، بجامعة السلطان قابوس، النسخة الثانية من برنامج "المستكشف الناشئ " وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة.

ويشارك في البرنامج الذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 127 طالبا من الصف التاسع ومن المجيدين علمياً في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية إلى جانب الاجادة في الاختبارات النفسية، ويستمر البرنامج حتى الـ 25 من يوليو المقبل.

ويسعى البرنامج إلى مزج التعليم والترفيه معا في مواد الرياضيات والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، كأحد الوسائل المهمة لإيصال المعلومة بطرق محببة للطلبة، وتوفير جو تعليمي جاذب، ويهدف إلى توفير بيئة تعلم تكسب الطالب المعرفة الأكاديمية إلى جانب صقل مهاراته الذاتية والإبداعية بنمط يجمع بين العلم والترفيه.

وألقى سعادة الدكتور علي البيماني رئيس الجامعة كلمة في حفل الافتتاح رحب من خلالها بالطلبة المشاركين في البرنامج، وقدم مجموعة من النصائح، وبعض الأمثلة عن الطلبة المشاركين في البرنامج السابق وكيفية الاستفادة منه، وتطرق سعادته إلى أهداف ونتائج النسخة السابقة من البرنامج، وقدم شرحا للطلبة المشاركين يبيّن الفرق بين المرحلة التعليمية في المدارس والمرحلة الجامعية، وكيفية استغلال الحياة الجامعية.

على الصعيد ذاته أوضح راشد بن حمد الكيومي مستشار رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير ومدير برنامج المستكشف الناشئ أنّ البرنامج يسعى إلى توسيع آفاق الطالب، وتقوية مداركه الذهنية، وصقل شخصيته، حتى يتوافق بسهولة مع المتغيرات الحاصلة، وأن يدرك ويتفاعل مع ما هو جديد بالعالم بطريقة علمية وعالمية، لذلك فإنّ هذا البرنامج يتمتع برؤية استراتيجية، لتحفيز الفضول الثقافي والعقلي والنفسي للطالب من خلال رحلة الاستكشاف.

وأضاف الكيومي أنّ معايير الاختيار في النسخة الثانية من البرنامج تعتمد على الإجادة في الرياضيات واللغة الإنجليزية، والاختبارات النفسية؛ إذ أنّ الاجادة في الرياضيات واللغة الإنجليزية مهمة للنجاح في الجانب الأكاديمي للبرنامج، أمّا الإجادة في الاختبارات النفسية فمهمة للنجاح في الجانب غير الأكاديمي (الثقافي- اجتماعي- ترفيهي)، وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج في صناعة القائدة.

الجدير بالذكر أنّ النسخة الأولى من برنامج المستكشف الناشئ (2017-2015)، شارك فيها 110 طلاب، حققوا نجاحا باهرا، وتمكن 36% من اجتياز البرنامج التأسيسي في الجامعات.