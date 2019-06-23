الأحد, 23 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

عرض مشترك من 10 دول آسيوية لاستضافة "مونديال 2034"

الأحد 23 يونيو 2019 06:21 م بتوقيت مسقط

عرض مشترك من 10 دول آسيوية لاستضافة "مونديال 2034"

بانكوك - رويترز

قال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلند، أمس، إن دول جنوب شرق آسيا ستتقدم بعرض مشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، وذلك بعد اجتماعه بقادة دول المنطقة في بانكوك.

واستضافتْ آسيا الحدث الرياضي العالمي مرة واحدة خلال تنظيم مشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية بنسخة 2002، وستعود الكأس للقارة عندما تستضيف قطر النسخة المقبلة في 2022.

وقال برايوت -في ختام مؤتمر صحفي بأول قمة هذا العام لرابطة تضم عشر دول بجنوب شرق آسيا- "يقدم القادة الدعم للمنطقة لاستضافة كأس العالم 2034 إن كان هذا بالإمكان". وأضاف: أود أن أدعو كل الأشخاص المنتمين لرابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لدعم اتحادات كرة القدم ببلادهم لتحقيق هذا الحلم.

وتضم رابطة (آسيان) كمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام وبروناي.

ويعيش بالمنطقة أكثر من 640 مليون شخص ويتابع الكثير منهم كرة القدم بشغف رغم تواضع مستوى المنتخبات الوطنية؛ إذ لم تنجح أي دولة بها في التأهل لكأس العالم على الإطلاق. ويرى خبراء أنه من الصعب التعامل مع تفاصيل استضافة عشر دول للبطولة مع احتمالية تأسيس فريق واحد يضم أفضل اللاعبين بالمنطقة ليكون صاحب الضيافة.

وربما يتنافس عرض (آسيان) المحتمل مع الصين المرشحة لتقدم السباق عند فتح المجال أمام عودة كأس العالم إلى آسيا. وكانت نسخة 2002 الوحيدة التي أقيمت في أكثر من بلد، لكن نسخة 2026 ستشهد تنظيما ثلاثيا بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 ديسمبر 2018

قطر جاهزة قبل 4 سنوات لاستضافة مونديال كروي استثنائي

المزيد

04 يونيو 2015

جنوب إفريقيا تنفي مجددا مزاعم عن دفع رشى لاستضافة مونديال 2010

المزيد

06 مارس 2016

رئيس "الفيفا" الجديد: التقدم لاستضافة "مونديال 2026" يجب "ألا تشوبه شائبة"

المزيد

14 يونيو 2018

قائمة الدول التي صوتت لصالح وضد المغرب لاستضافة مونديال 2026

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

جلستان لـ"الشورى" خلال الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة رغبات الأعضاء

عمان - الدولة والشورى

بدء التشغيل التجاري لـ"كهرباء عبري" بإشراف عماني 100%

الاقتصاد - محلي

94% من العمانيين يملكون حسابات "للتواصل الاجتماعي".. و"واتساب" في المقدمة

المحليات - أخبار

الشرطة تفعّل "التصديق الإلكتروني" لإنجاز طلبات التأشيرات المكفولة

المحليات - شرطة

"شباب عمان 2" تفوز بجائزة الصداقة الدولية لمهرجان الحرية للسفن الشراعية الطويلة بهولندا

المحليات - أخبار

الجابري: "اقتصادية الدقم" تزيد عمق ميناء الصيد البحري لاستقطاب السفن الكبيرة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة