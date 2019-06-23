عرض مشترك من 10 دول آسيوية لاستضافة "مونديال 2034"

بانكوك - رويترز

قال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلند، أمس، إن دول جنوب شرق آسيا ستتقدم بعرض مشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، وذلك بعد اجتماعه بقادة دول المنطقة في بانكوك.

واستضافتْ آسيا الحدث الرياضي العالمي مرة واحدة خلال تنظيم مشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية بنسخة 2002، وستعود الكأس للقارة عندما تستضيف قطر النسخة المقبلة في 2022.

وقال برايوت -في ختام مؤتمر صحفي بأول قمة هذا العام لرابطة تضم عشر دول بجنوب شرق آسيا- "يقدم القادة الدعم للمنطقة لاستضافة كأس العالم 2034 إن كان هذا بالإمكان". وأضاف: أود أن أدعو كل الأشخاص المنتمين لرابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لدعم اتحادات كرة القدم ببلادهم لتحقيق هذا الحلم.

وتضم رابطة (آسيان) كمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام وبروناي.

ويعيش بالمنطقة أكثر من 640 مليون شخص ويتابع الكثير منهم كرة القدم بشغف رغم تواضع مستوى المنتخبات الوطنية؛ إذ لم تنجح أي دولة بها في التأهل لكأس العالم على الإطلاق. ويرى خبراء أنه من الصعب التعامل مع تفاصيل استضافة عشر دول للبطولة مع احتمالية تأسيس فريق واحد يضم أفضل اللاعبين بالمنطقة ليكون صاحب الضيافة.

وربما يتنافس عرض (آسيان) المحتمل مع الصين المرشحة لتقدم السباق عند فتح المجال أمام عودة كأس العالم إلى آسيا. وكانت نسخة 2002 الوحيدة التي أقيمت في أكثر من بلد، لكن نسخة 2026 ستشهد تنظيما ثلاثيا بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.