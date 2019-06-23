مقر جديد لـ"الأولمبية الدولية" بـ130 مليون يورو

لوزان - رويترز

افتتحتْ اللجنة الأولمبية الدولية مقرها الجديد في لوزان، أمس الأحد، بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيسها، وفي خضم الاستعدادات لاختيار المدينة المستضيفة للأولمبياد الشتوي في 2026.

وتكلَّف المقر الجديد نحو 130 مليون يورو (147.76 مليون دولار)، وشيد مكان المقر القديم على ضفاف بحيرة جنيف.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: في هذا اليوم، أسس بيير دي كوبرتان اللجنة وأحيى الألعاب الأولمبية. وأضاف المسؤول الألماني أمام ممثلي 206 لجان أولمبية وطنية: وجد طريقة لنشر السلام بين الدول والشعوب. وهذا هو البيت الأولمبي نفتتحه اليوم وهو رمز لمهمتنا ولقيمنا.

ويضم المقر -الذي استلهم تصميمه من شكل حمامة سلام، ويضم سلالم دائرية مستوحاة من الحلقات الأولمبية- 500 موظف باللجنة الأولمبية الدولية تحت سقف واحد، بدلا من تفرقهم في مكاتب مختلفة في لوزان كما كان في السابق.

وبعد احتفالات الافتتاح تستأنف اللجنة الأولمبية نشاطها باختيار المدينة التي تستضيف الألعاب الشتوية 2026 وسط منافسة ثنائية بين ميلانو الايطالية وستوكهولم السويدية. واستضافت إيطاليا الألعاب الشتوية لآخر مرة في تورينو عام 2006 بينما لم يسبق للسويد -إحدى القوى المعروفة في الرياضات الشتوية- استضافة الدورة في الشتاء.