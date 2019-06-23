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حجز مقعدا بربع نهائي "كوبا أمريكا" بعدما سحق بيرو بخماسية نظيفة

"السامبا" يستعيد بريقه

الأحد 23 يونيو 2019 06:20 م بتوقيت مسقط

"السامبا" يستعيد بريقه

 

 

ساو باولو - رويترز

حَسَمت البرازيل فوزها مُبكرا بثلاثة أهداف في الشوط الأول في مرمى بيرو، قبل أن تنهي المباراة بفوز ساحق 5-صفر، لتبلغ دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

واستعادت البرازيل بريقها أمام 42 ألف مشجع باستاد كورنثيانز، وتقدمت الدولة المضيفة في الدقيقة 12 عبر كاسيميرو بعد ارتباك أمام المرمى، وضاعف روبرتو فيرمينو النتيجة بعد سبع دقائق لاحقة عقب خطأ من الحارس بيدرو جاليسي. وأطلق فيرمينو تسديدة ارتدت من القائم، لكن الكرة وصلت للمهاجم الذي راوغ الحارس ثم وضعها في الشباك الخالية.

وأضاف إيفرتون -أفضل لاعب في المباراة- الهدف الثالث عندما انطلق لداخل الملعب من اليسار، وأطلق تسديدة منخفضة سكنت الزاوية القريبة لمرمى جاليسي، وجعل داني ألفيس النتيجة 4- صفر بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني بعد هجمة رائعة أنهاها بتسديدة في سقف الشبكة.

وسجل البديل ويليان الهدف الخامس بتسديدة ماكرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يعوض جاليسي الخطأ الذي ارتكبه مبكرا بالتصدي لركلة جزاء من جابرييل جيسوس في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وقال المدرب تيتي إن الهدفين المبكرين سهلا من مهمة المنتخب البرازيلي ومنحاه المزيد من المساحة للعب. وأضاف: عندما تسجل مبكرا يلعب الفريق بشكل مختلف ويصبح اللعب مفتوحا، هذه حقيقة.

وبعد فوز فنزويلا 3-1 على بوليفيا ضَمِنت البرازيل صدارة المجموعة الأولى، وستلعب ضد منافس من بين أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث باستاد جريميو أرينا يوم الخميس. والشيء السلبي الوحيد للبرازيل كان حصول كاسيميرو على الإنذار الثاني في ثلاث مباريات؛ مما يعني غياب لاعب وسط ريال مدريد عن مواجهة دور الثمانية.

وقال ريكاردو جاريكا مدرب بيرو: التأهل إلى الدور الثاني لم يعد بين أيدينا وهذا وضع غير مريح. وأضاف: البرازيل كانت أفضل منا منذ البداية وحتى النهاية. البرازيل حصلت على العديد من الفرص في المباراتين الماضيتين ولم تستغلها. اليوم استغلت كل الفرص.

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