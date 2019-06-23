البرازيلي ألفيس يغادر "حديقة الأمراء"

ساو باولو - رويترز

أعلن داني ألفيس أنه سيترك باريس سان جيرمان، بعد ساعات فقط من المشاركة مع البرازيل في الفوز 5- صفر على بيرو في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم وتسجيل هدف.

وانضمَّ الظهير الأيمن إلى النادي الفرنسي في 2017، بعد أن لعب لأشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، لكنه لم يكشف عن خطوته التالية عقب مغادرة باريس.

وكتب ألفيس -36 عاما- على إنستجرام: تنتهي دورة أخرى في حياتي اليوم، وهي دورة مليئة بالانتصارات وبها الكثير من الخبرات. أودُّ توجيه الشكر إلى أسرة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معا لبناء صفحة في تاريخ النادي.

وفاز ألفيس -الذي أصبح قائدا للمنتخب البرازيلي بدلا من نيمار في كوبا أمريكا الشهر الماضي- بالدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرة واحدة في موسمين باستاد بارك دي برينس.