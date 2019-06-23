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كلبة تنتظر صاحبها لمدة عام خارج قسم الشرطة!

الأحد 23 يونيو 2019 05:56 م بتوقيت مسقط

كلبة تنتظر صاحبها لمدة عام خارج قسم الشرطة!

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

خطفت كلبة تدعى "شيلا" قلوب الملايين في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، بعدما وردت أنباء أنها كانت تنتظر صاحبها بصبر خارج مركز للشرطة المحلية منذ القبض عليه منذ أكثر من عام.

وظهرت الكلبة الوفية خارج مركز الشرطة في شهر مايو 2018 في بلدة صغيرة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى لاحظ الضباط وجودها، وبدأ بعضهم في جلب طعام لها لكسب ثقتها. وكانت شيلا حذرة في البداية لكنها مع الوقت اعتمدت على رجال الشرطة للحصول على قوت يومها، بينما تنام ليلا داخل المركز. وفي بعض الأحيان ترافق الضباط في الدوريات، لكنها دائما تعود إلى المركز لتنتظر مالكها.

وأُعجب ضباط الشرطة بإخلاص شيلا وحبها لمالكها لدرجة أنهم قرروا السماح لها بقضاء بعض الوقت معه وحتى النوم خارج زنزانته من وقت لآخر.

وقال شرطي: "إنها دائمًا ما تذهب لرؤية مالكها، وحتى تنام داخل مركز الشرطة، إنه أمر رائع!".

وقبل بضعة أشهر، تعرضت شيلا لهجوم من قبل كلب آخر شرس، وكانت بحاجة إلى تلقي عناية طبية. وأنقذها موظفو مركز الشرطة ونقلوها إلى طبيب بيطري. وتم نقلها إلى المستشفى لمدة 15 يومًا، وقد دفع مركز الشرطة جميع الفواتير الطبية. ولحسن الحظ، أتمت الكلبة شفاءها وتمكنت من العودة إلى مكان الانتظار.

ولا يزال أمام شيلا سنتين ونصف من الانتظار؛ حيث يقضي مالكها عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة. لكن على الأقل يتم الاعتناء بها جيدا ويمكنها رؤية مالكها من حين لآخر.

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