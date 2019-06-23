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يطلب 15 ألف "لايك" على "فيسبوك" لتسليم نفسه!

الأحد 23 يونيو 2019 05:55 م بتوقيت مسقط

يطلب 15 ألف "لايك" على "فيسبوك" لتسليم نفسه!

 

ترجمة – رنا عبد الحكيم

في الشهر الماضي، أبرم أحد الهاربين في ولاية كونيتيكت صفقة مع إدارة شرطة تورينجتون، ووعد بأنه سيُسلم نفسه إذا حصل منشوره على صفحة الشرطة على أكثر من 15000 إعجاب(لايك)على فيسبوك. استغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً مما كان متوقعًا، لكن الرجل حقق تعهده.

خوسيه سيمز البالغ من العمر 29 عامًا كان مطلوبًا للمثول أمام المحكمة، لكن في الشهر الماضي، عندما قامت إدارة شرطة تورينجتون بمشاركة منشور بوصفه مطلوب للعدالة على صفحتهم على فيسبوك، علق عليه فعليًا، وكتب أنه سيسلم نفسه بسلام إذا حصل المنشور على 20.000 إعجاب. بطريقة غير عادية، قدمت الشرطة عرضًا مضادًا، حيث طلبت من سيمز خفض عرضه إلى 10000 إعجاب. قاموا في نهاية المطاف بتقسيم الفرق، متفقين على 15000 إعجاب. بدأ الأشخاص في مشاركة المنشور، وعرفت به وسائل الأعلام.

وصل منشور سيمز المطلوب إلى 15 ألف إعجاب على فيسبوك وهو العدد المطلوب لاستسلامه الطوعي في غضون أيام، لكنه لم يسلم نفسه، ومع مرور الأيام، بدا وكأنه عاد بكلمته. ومع ذلك، في يوم الأربعاء، 19 يونيو، أي بعد شهر من إبرام صفقة مع السلطات، اتصل بقسم شرطة إينفيلد ليأخذه. وتم اعتقاله بسلاسة.

خُضع خوسيه سيمز للحبس ووجهت إليه أربع تهم. وتم تحديد الكفالة الخاصة به بمبلغ 30.500 دولار، ومن المقرر أن يمثل أمام القاضي.

 

 

 

 

 

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