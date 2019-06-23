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"الزراعة" تسجل ملكية فكرية لـ "ماعز الباطنة" و"ماعز الجبالي"

الأحد 23 يونيو 2019 02:29 م بتوقيت مسقط

"الزراعة" تسجل ملكية فكرية لـ "ماعز الباطنة" و"ماعز الجبالي"

 

مسقط -الرؤية

أعلنت دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة عن طلبات من حكومة السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية لتسجيل مؤشر جغرافي باسم "ماعز الباطنة" و"ماعز الجبالي" وبحيث يطلق الاسم على المنتجات الحيوانية للماعز التي تنطبق عليه مواصفات التسجيل في المناطق المحددة، وبالنسبة لـماعز الباطنة فإن المؤشر الجغرافي لها في حدود المناطق الجبلية الواقعة بين محافظتي الباطنة والظاهرة، كما توجد في معظم المناطق الشمالية للسلطنة، وسيستخدم المؤشر الجغرافي في تعريف الماعز بهذه المناطق إذا ما انطبقت عليها الأوصاف في مظهرها وهي أنه يغلب عليها اللون البني الغامق مع وجود منطقة بيضاء في الوجه وأسفل الساق، وهي سلالة متوسطة الحجم ولديها قرون كبيرة في الذكور والإناث وذيل قصير الطول. كما يتغطى الجسم بشعر متوسط الطول.

أما الوصف الإنتاجي لها فهي بحسب بيانات التسجيل المنشورة في الجريدة الرسمية اليوم -الأحد- أن متوسط وزن المولود عند الميلاد 3 كجم، وعند الفطام 14 كجم، ومتوسط وزن الجسم الناضج 33 كجم، نسبة الخصوبة 92%، ونسبة التوائم 130%. وتربى هذه السلالة على نطاق واسع بغرض إنتاج اللحم. ونظام التربية لهذه السلالة وفق نظام تربية متوسط المدخلات.

كما نشر بالجريدة طلب تسجيل مؤشر جغرافي باسم "ماعز الجبالي"، وحدود المنطقة الجغرافية التي ينطبق عليها المؤشر الجغرافي هي سلاسل جبال الحجر الشرقي، ووفق ما جاء في الوصف فإن سلالة ماعز الجبالي تسمى أيضا بمسميات أخرى مثل ماعز الرحبي، ماعز السوالم، ماعز النعب. وهي من السلالات كبيرة الحجم، ويميل لونها للبني الغامق والبني الفاتح والبني المحمر، ويوجد في البعض منها بقع بيضاء على أرجلها ورأسها. ويعتبر رأس هذه السلالة كبير الحجم نسبيا، والأنف محدب الشكل، والأذنان قصيرتان، كما أن القرون موجودة في معظم الذكور والإناث ومنحنية للخلف والذيل قصير ومرتفع للأعلى.

أما الوصف الإنتاجي لهذه السلالة فيوضح أن متوسط وزن المولود عند الميلاد يبلغ 3.3 كجم، وعند الفطام 16 كجم ، ومتوسط وزن الجسم الناضج 30 كجم ، ونسبة الخصوبة 85%، ونسبة التوائم 120%، وتربى هذه السلالة على نطاق واسع بغرض إنتاج اللحم. ونظام التربية يجري وفق نظام تربية متوسط المدخلات.

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