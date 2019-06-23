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قرار من ديوان البلاط السلطاني حول بيع السيارات المستعملة في صحار

الأحد 23 يونيو 2019 01:19 م بتوقيت مسقط

قرار من ديوان البلاط السلطاني حول بيع السيارات المستعملة في صحار

 

الرؤية – نجلاء عبدالعال

أصدر معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني أمرا محليا يحمل رقم 1/ 2019، بشأن تحديد أماكن مزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة في ولاية صحار، ويقضي القرار بقصر الترخيص بمزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة على المناطق الصناعية، على أن يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لمزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة في غير المناطق الصناعية إلى حين انتهائها، وستفرض غرامة إدارية مقدارها مائة ريال عماني على كل من يخالف هذا القرار، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة. وبنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اليوم -الأحد- فإنه سيبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وهو غدا الاثنين.

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