"صحية شمال الباطنة" تقييم معرضًا مصاحبًا لجائزة الإجادة

الرؤية - صحار

نظمت دائرة المؤسسات الصحية الخاصة بالمديرية العامة للخدمات الصحة لمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع المديرية العامة للمؤسسات الصحية بوزارة الصحة، معرضا مصاحبا لجائزة الإجادة بالواحة مول بولاية صحار، برعاية سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار، وحضور مديري الدوائر وممثلي القطاعات الأخرى بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة نجاة بنت محمد بن عيسى مديرة دائرة المؤسسات الصحية الخاصة بالمحافظة أنّ الهدف من إقامة الفعالية خلق جو من التفاعل ما بين الجمهور ومؤسسات القطاع الطبي الخاص والتعريف بجائزة الإجادة وبمكتسبات القطاع الطبي الخاص، وآلية المتابعة والتقييم من أجل ضمان جودة الخدمات المقدمة من القطاع الطبي الخاص. كما تمّ التعريف من خلال ركن دائرة المؤسسات الصحية الخاصة بالمحافظة بحقوق وواجبات المرضى، وآلية الاستثمار في القطاع الطبي الخاص من حيث إجراءات التراخيص لفتح مؤسسات صحية جديدة وكذلك آلية الحصول على تراخيص الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

الجدير بالذكر أنّ جائزة الإجادة على مستوى السلطنة هي بادرة أطلقت لأول مرة على مستوى السلطنة خلال هذا العام، ويتم اختيار المؤسسات الطبية الخاصة على أساس معايير معينة؛ من ضمنها رأي الجمهور الذي يشكل٢٠%، وقد تأهلت لها أربع مؤسسات على مستوى محافظة شمال الباطنة.