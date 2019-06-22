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افتتاح معرض المشغولات اليدوية في ختام العام التأهيلي

"مركز الوفاء" بالمضيبي يكرم المجيدين والداعمين

السبت 22 يونيو 2019 08:30 م بتوقيت مسقط

"مركز الوفاء" بالمضيبي يكرم المجيدين والداعمين

 

المضيبي- الرؤية

احتفل مركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية بتكريم المجيدين والداعمين لأنشطة المركز وافتتاح معرض المشغولات اليدوية للعام التأهيلي 2018/2019، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، وبحضور سعادة الشيخ عبدالعزيز بن سالم آل عبدالسلام والي المضيبي وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بالولاية والدكتور خلفان بن محمد الفهدي مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية ومديري المؤسسات الحكومية والأهلية وأولياء أمور الطلبة.

وقال سالم بن محمد المحروقي مدير دائرة التنمية الاجتماعية بولاية المضيبي- في كلمة الحفل الذي أقيم في مقر المركز- إن مركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين بالمضيبي حظي بنصيب وافر من خدمات الرعاية للأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى إن المركز افتتاح في عام 2000 بعدد ست متطوعات عمانيات لخدمة ورعاية عدد ثلاثين حالة من مختلف الإعاقات الذهنية والسمعية والحركية، وذلك من خلال بدء العمل في مبنى مستأجر يتكون من أربع غرف يشتمل على ثلاثة فصول محدودة. وأضاف أنه في عام 2007 وبمبادرة من القطاع الأهلي تمّ إنشاء مبنى لتأهيل المعاقين وتوسعت معها خدمات المركز لتشمل خدمات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتخاطب والتعليم الفردي وتعديل السلوك، مشيرا إلى أن المركز يقدم خدماته لمركز ولاية المضيبي والقرى التابعة له ولنيابتي سمد الشأن وسناو.

وتضمّنت الاحتفالية تقديم فقرة ترحيبية وتقديم عرض مرئي عن إنجازات المركز ومسيرة التأهيل والتعليم خلال العام التأهيلي 2018/2019، إضافة إلى تقديم فن الميدان واللوحة الختامية التي استعرضت عددا من المجيدين من الطلبة في مختلف المجالات بالمركز.

وفي الختام، قام سعادة الدكتور وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية بتكريم الداعمين لفعاليات المركز والطلبة المجيدين والهيئتين الإدارية والتدريسية والأمهات المجيديات والمتعاونات مع المركز والعاملين بكافة خدمات المركز. وقام الدكتور خلفان بن محمد الفهدي مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية بتقديم هدية تذكارية لراعي المناسبة.

إلى ذلك، افتتح راعي الحفل معرض المشغولات اليدوية للعام التأهيلي 2018/2019 والذي تضمّن مجموعة من أعمال الطلبة والعاملين بالمركز؛ حيث ضمّ المعرض ركن المشغولات اليدوية واشتمل على قسم التأهيل المهني وقسم الأسرة، إضافة إلى الركن التثقيفي الذي ضم قسم العلاج الطبيعي والعلاج الوظائفي وعلاج النطق والتخاطب وقسم التوحد والتربية الخاصة.

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