بدء فعاليات المركز الرياضي بولاية العامرات.. غدًا

العامرات - عيسى القصابي

تنطلق غدًا الإثنين فعاليات المركز الرياضي بولاية العامرات والتي يقيمها خلال فصل الصيف؛ حيث تبدأ هذه الأنشطة بتنفيذ مشغل في أساسيات الإلكترونيات لفئة الأشبال من عمر 10- 12 سنة، يقدمها المهندس هلال بن سعيد الهادي بمقر المركز الرياضي، غدا خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة إلى الساعة الثامنة.

فيما تقام ورشة السعفيات للبنات من عمر 18 سنة فما فوق يوم الأربعاء المقبل بمقر المركز الرياضي؛ وستقدم هذه الورشة بدرية بنت مبارك البلوشية حرفية صناعات بالهيئة العامة للصناعات الحرفية. وينفذ شباب الولاية يوم السبت 29 يونيو معسكر عمل لتنظيف فلج المنظرية ببلدة الحاجر. فيما تختتم فعاليات هذا الشهر بتنظيم ورشة التحليل الممنهج للمشكلات التطوعية لفئة الشباب من الذكور والإناث، يقدمها خالد بن سالم المفرجي عضو مجلس إدارة الشبكة العمانية للمتطوعين ومنسق لجنة التدريب، وذلك يوم الأحد 30 يونيو بمقر المركز الرياضي بالعامرات وتتواصل بعد ذلك فعاليات المركز خلال شهري يوليو وأغسطس بتنفيذ برامج أخرى مبتكرة لكافة المراحل السنية للشباب والشابات.