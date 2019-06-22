"التدريب الوطني" يفتح باب الترشيح لمؤتمر وجوائز "NTI TechPro "

مسقط – الرؤية

فتح معهد التدريب الوطني باب الترشيحات لمؤتمر وجوائز NTI TechPro لعام 2019 بهدف دفع عجلة المهن الفردية والمساهمة في نمو القطاع التقني، من خلال تنظيم منتدى يسلط الضوء على القوى العاملة ذات المهارات التقنية التي تعزز الابتكار وتؤثر على الشركات التقنية وتلهم المجتمع التقني بإمكانياتها المتفوقة.

وقال لورانس ألفا، الرئيس التنفيذي لمعهد التدريب الوطني NTI إن في كل قسم يندرج تحت مظلة القطاع التقني، هناك شباب عماني يدفع عجلة النمو ويحفز الابتكار من خلال كونهم جزءاً من فرق تتميز بالأداء بمستويات عالية، مما يضيف قيمة على الأرباح والإيرادات. وإذا عملنا على تقدير عملهم فنحن سنسهم في الارتقاء بمسيرتهم المهنية وبمستوى الصناعة ككل، إضافة إلى تثمين وتعزيز المواهب في كافة الأصعدة والمساهمة في خلق نماذج يحتذى بها تلهم وتدعو الآخرين للتفاعل أيضاً.

وأوضح ألفا أن دعم القوى العاملة الوطنية المدربة التي تتسم بالكفاءة في توظيف المهارات التقنية تعد أساساً من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة. ويُعد مؤتمر وجوائز NTI TechProكبداية لتحقيق هذا الحلم، وهو بداية لدفع عجلة التغيير في التصورات والفرص المتاحة والاعتراف بالمهارات التقنية والتدريب. ونحن ندعو الأفراد والشركات للانضمام إلى قادة الأعمال، وأخصائيي التدريب وصانعي سياسات القوى العاملة في هذا الحدث الهام، حيث إنهم سيقدمون ويناقشون رؤيتهم المستقبلية للاقتصاد، الصناعة وسوق العمل المحلي. كما سيكون هذا الحدث بمثابة وسيلة مثالية للتعرف على الآراء حول تأثير الأعمال واستكشاف الفرص المتاحة لأصحاب العمل والباحثين عن عمل على حد سواء". ويُقام المؤتمر في سبتمبر 2019 بفندق جراند ميلينيوم، وهو مفتوح لمشاركة جميع القطاعات الرئيسية في السلطنة. ويستضيف المؤتمر متحدثين بارزين، وسيقدم جلسات تفاعلية معمقة بشأن أحدث اتجاهات الصناعة. وسيجري تقديم الجوائز ضمن فئتين رئيسيتين –الأولى لأصحاب التخصصات في المجالات (الميكانيكية، والكهربائية، والأجهزة والمعدات، والمختبرات الكيميائية، والمشغلين) الذين أكملوا الثاني عشر ولديهم مؤهل وظيفي وهم تحت التدريب أو يمتلكون خمس سنوات كحد أقصى من الخبرة في مجال العمل. وستكون الفئة الثانية للجائزة في التخصصات (الميكانيكية، الكهربائية، الأجهزة والمعدات، المختبرات الكيميائية، المشغلين، تقنية المعلومات، الصحة والسلامة والبيئة) من حملة الدبلوم العالي وهم تحت التدريب أو لديهم 5 سنوات من الخبرة في مجال العمل.

وسيجري استقبال الترشيحات للجائزة حتى 15 يوليو، ويمكن تحميل الاستمارات من الموقع الإلكتروني، ويمكن إرسال نسخة إلكترونية من استمارة الترشيح بعد تعبئتها بالبيانات المطلوبة على عنوان البريد الإلكتروني. كما يمكن تعبئة الاستمارة وإرسالها عبر النافذة المخصصة في الموقع الإلكتروني. وسيتم إخطار جميع المرشحين المؤهلين من خلال رسالة في البريد الإلكتروني، على أن يجري استبعاد الطلبات المرسلة التي لا تحتوي على كل المعلومات المطلوبة.