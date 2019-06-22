الشرطة تفعّل "التصديق الإلكتروني" لإنجاز طلبات التأشيرات المكفولة

مسقط - الرؤية

كشف مصدر بشرطة عُمان السلطانية أنّه وبهدف تسهيل الخدمات والإجراءات المُقدمة للجمهور ضمن مشروع مجتمع عمان الرقمي (الحكومة الإلكترونية) فعلت شرطة عمان السلطانية خاصية (التصديق الإلكتروني) لإنجاز طلبات التأشيرات المكفولة.

وسوف يتيح التصديق الإلكتروني للمواطنين إجراء معاملاتهم الإلكترونية على مستوى عال من السرية والمصداقية والموثوقية لحماية كافة المعلومات الشخصية وتفعيل الهوية الإلكترونية لمستخدمي الخدمة من خلال البطاقة الشخصية والهاتف المحمول. وتمتاز الخاصية الإلكترونية الجديدة بسهولة مصادقة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شرطة عُمان السلطانية والمؤسسات الأخرى وتبادل المعلومات بأمان أكثر عن طريق استخدام البطاقة الشخصية أو الهواتف المحمولة المفعلة للخدمة. وأوضح المصدر أنه بعد تفعيل خاصية التصديق الإلكتروني سيتمكن مندوبو العلاقات العامة في كافة المؤسسات من تقديم طلبات التأشيرات المكفولة عن طريق تسجيل المؤسسة والتعريف بمندوبيها في الإدارة العامة للجوازات والإقامة ثم التسجيل في نظام التأشيرة الإلكترونية ومن ثم تفويض وتفعيل واستكمال بقية الخطوات تباعاً.

ودعا المصدر الجمهور إلى تفعيل تقنية التصديق الإلكتروني في البطاقة الشخصية لإثبات الهوية الإلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر تقديم الخدمة فحامل البطاقة المدنية يستطيع اليوم أن يُنهي معاملاته الحكومية أو الخاصة عبر صفحات الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) بواسطة المفتاح العمومي (PKI) والذي تحتويه البطاقة الشخصية ضمن تطبيقاتها الإلكترونية مع تفعيل خدمة توفير رقم التعريف الشخصي للبطاقة (PIN) لتكون بذلك حصلت على دور متقدم في اعتمادها على شروط الحصول على الخدمات الحكومية.

وحول جهود شرطة عُمان السلطانية نحو مجتمع عمان الرقمي "الحكومة الإلكترونية"، قال المصدر إن شرطة عمان السلطانية سباقة في هذا المجال فهي تقدم أكثر من 305 خدمات إلكترونية للمواطنين والمقيمين، ومن تلك الخدمات خدمات الجوازات والتأشيرات الإلكترونية والخدمات المتعلقة بإصدار الهوية الشخصية، وخدمات تجديد وتسجيل المركبات، وخدمات دفع الغرامات والمخالفات المرورية، والخدمات المتعلقة بالجمارك من خلال نظام "بيان". وأوضح أنَّه في ظل توفر التقنيات الحديثة، قامت الشرطة بتطوير خدماتها الإلكترونية وقنوات تقديم الخدمات لتوفير الخيار المناسب للمواطنين والمقيمين وتسهيل وتخفيف العبء عنهم.

ونوَّه المصدر إلى أنَّ شرطة عمان السلطانية تمكنت خلال الفترة الماضية من تقديم خدمات إلكترونية نوعية ومتكاملة للمواطنين والمقيمين على حد سواء خاصة بعد الربط المباشر لقاعدة بيانات السجل المدني مع الجهات الحكومية والخاصة فلم تعد شرطة عُمان السلطانية ذلك الجهاز الذي يستقبل المعاملات الورقية للحصول على الخدمات بل تحولت إلى العمل الإلكتروني لتمكن المواطنين والمقيمين على حد سواء من إنهاء معاملاتهم عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الشرطة على الهواتف الذكية.